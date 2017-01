Estadounidense sobrevivió a ataque en Estambul haciéndose el muerto

Un estadounidense herido de bala durante el ataque al club nocturno de Estambul le dijo a NBC News que sobrevivió al permanecer en silencio e inmóvil, como haciéndose el muerto, incluso después de que el hombre le disparó.

Jake Raak fue uno de las cerca de 60 personas heridas durante un ataque en una discoteca de Estambul durante la celebración de Año Nuevo, en el que fallecieron 39 personas, la mayoría de ellas extranjeras.

“Cuando me disparó no me moví, sólo dejé que me disparara”, dijo. “Me dispararon cuando ya estaba en el suelo, estaba disparando a personas que ya había disparado”, dijo el hombre de 35 años de Greenville, Delaware

ISIS se responsabilizó del tiroteo el lunes, identificando al atacante como “un soldado heroico del califato”. Dijo que el ataque había sido llevado a cabo “y en respuesta a una llamada” de su líder, Abu Bakr al-Baghdadi, aunque no dijo si dirigió o simplemente inspiró al perpetrador.

Raak recibió un disparo en la cadera y la bala viajó hasta su rodilla. Añadió que no se movió ni emitió ningún sonido incluso después de que lo golpearan, temiendo que el pistolero se diera cuenta de que estaba vivo.

“Sólo tienes que estar tan tranquilo como puedas”, dijo. “Recibí una bala”.

Raak estaba con un grupo de nueve personas, dijo, siete de los cuales fueron asesinados.

Y añadió: “Probablemente fui la persona más afortunada de todos”.

