Veraz…/Espanto y desquite en Circuito Penal de Apure: Por Robert Alvarado.-

y se sienta en la mesa y me acompaña en el café/ y contempla en silencio tu retrato en la pared…/luego pregunta por tí…si te dejé de pensar/y me sigue me lleva hasta el cuarto y me dice que tengo que olvidar… (Cancion de Gilberto Santa Rosa ‘La soledad’)

Me inspiro escribiendo escuchando una canción llamada La Soledad de Gilberto Santa Rosa (https://www.youtube.com/watch?v=bwvEzNRxKJw) y no ha dejado de ser noticia en Apure lo que publicáramos sobre el poder que aún siguen manteniendo los jefes mafiosos del desmantelado “Tren Judicial de Aragua”, Cinthia Meza y Neomar Narváez, en los tribunales de la tierra de Marisela, la de Doña Bárbara.

Destacamos en nuestra última entrega que las redes sociales colapsaron en el estado llanero estas últimas semanas con todo lo que se dio a conocer sobre la corrupción que el matrimonio Meza-Narváez ha impuesto en la justicia penal apureña. Era un secreto a voces, pero ya se hizo nacional y eso no lo perdonan.

Empezaremos por decir que Edwin Manuel Blanco Lima, ese oscuro personaje que la pareja mafiosa puso de títere para manejar desde Maracay las decisiones que se dictan en el terruño de Negro Primero, aunque está muy estremecido por todo lo que ha salido del closet, va a designar muy pronto a su hermanita María Milagros como jueza suplente de Control para tener dominio de la primera instancia, dice que nada lo puede parar en eso porque si Neomar tiene a su hermana Nismenia de juez, él también puede y ahora más.

Blanco está enfrentado al Fiscal Superior del Estado, Cabezas, porque éste puso a los fiscales, después que se empezaron a saber en Caracas de todas nuestras informaciones, a denunciar a los jueces que según habían cometido actos de corrupción. Es una pelea entre roedores y ¿quién gana en una pelea entre roedores?

El vago de Pedro Solórzano, que exige lo llamen Magistrado, debería ser MagisTrago, quien es el Presidente de la Corte de Apelaciones, está cuadrando con el Magistrado de la Sala de Casación Civil del TSJ, Velásquez y su esposa que tiene apellido de aquella canción de Ana Gabriel “Luna” (https://www.youtube.com/watch?v=0O3-Hw1IXD8), para que lo nombren Presidente del Circuito de Apure. Quieren sacar a Blanco porque saben que la Meza y su marido están caídos, pensando además que cuando lo logren Luna también será miembro de la Corte, ¡qué viva la justicia roja!

Del grupo de jueces del “Tren Judicial de Apure” cuyos delitos y desafueros hemos venido denunciando, nos dicen que la que está más cag… que palo de gallinero es Rosmery Torres. Como es la que puso Cinthia en el tribunal más importante, maneja todo lo que se refiere al contrabando en esa entidad y miren que allá si hay algo es eso, no sabe qué hacer con todos los casos en que su jefa y esposo cobraron y en los que no ha podido ni podrá resolver nada; ya no va a las playas de Aragua con su Gato a entregar la cuota monetaria que le correspondía cada quince días, como lo hacía cuando no se habían descubierto los guisos de sus protectores.

El otro juez de la banda, David Quintero, ubicado en los Tribunales de Guasdualito, de cuyas fechorías dimos números de expediente, tipo de delito y nombres de detenidos la semana pasada, cayó en pánico no más leyó nuestra columna y suspendió un permiso que Edwin Blanco le había otorgado por 15 días a solicitud de Cinthia, para esperar bajara la marea. El viernes se publicó la columna y el sábado a primera hora, su mamá, supuestamente enferma, por lo que le habían dado el permiso, milagrosamente había sanado. El juez suplente, Vílchez, llamó a Blanco para darle parte y éste lo pateó amenazándolo con destituirlo sino se iba del sitio de inmediato… así lo hizo.

Todo el mundo desconfía de todo el mundo en los tribunales de Apure, pusimos al descubierto una organización criminal que tiene sometido al pueblo apureño. El TSJ debe intervenir el Circuito Penal con la Inspectoría de Tribunales y sacar esposados a los jueces que cobran hasta por respirar. Deben investigarse los casos que mencionamos.

Al Fiscal General aprovechamos para decirle que investigue un caso de femicidio en el que está involucrado un colombiano de nombre Carlos Revilla, lo soltaron porque pagó una millonada en verdes. El juez Edgar Rodríguez sabe mucho sobre esto. Mató a su mujer con una bala de un tiro en la cabeza y en menos de un año ya está en la calle.

Nos informaron desde el Circuito Penal de Aragua que Cinthia aún no ha hecho entrega de la Presidencia y que tampoco creen que lo hará, todos los días salen más y más denuncias. Cinthia y Neomar están muy nerviosos, saben lo que les viene, siguen en Cumaná…

