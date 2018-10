España y Mongolia las dos transexuales del Miss Universo 2018

La joven Belguun Batsukh, de 25 años, será la primera representante del país asiático; y segunda transexual que participará en Miss Universo, junto a Miss España, Ángela Ponce.

En el canal de YouTube conocido como “Boy to Girl”; mostró las primeras imágenes que se conocen cuando era sometido al tratamiento hormonal y quirúrgico; para adquirir la apariencia física de una mujer.

A través de su cuenta en Instagram, Batsukh compartió varias imágenes; que revelan la transformación que ha sufrido en los últimos años desde que tomó la decisión de ser transexual.

La modelo, que mide 1.78, llegará a Bangkok (Tailandia); para participar el próximo 16 de diciembre en Miss Universo y así seguir haciendo historia en este certamen de belleza.

Ángela Ponce, la miss España transgénero, responde a miss Colombia tras polémica declaración

“Yo sí la respeto y respeto que esa sea su opinión”, dijo Ángela Ponce; tras polémicas declaraciones de Miss Colombia.”Mi finalidad es dar a conocer mi realidad”; escribió en una publicación en Instagram. En septiembre Miss Colombia dijo que la competición de Miss Universo era “para mujeres que nacimos mujeres”

(CNN Español) – Ángela Ponce hizo historia al convertirse en la primera mujer transgénero; que logró el título de Miss Universo España. La pasada semana, su nombre volvió a sonar debido a la polémica surgida; después de que Miss Colombia, Valeria Morales, dijera que Miss Universo es “para mujeres que nacimos mujeres”.

En una publicación en su cuenta oficial de Instagram el pasado viernes; Ponce dijo que no había querido pronunciarse sobre la polémica antes, pero que tras ver “noticias, vídeos y fotos; donde utilizan recortes de entrevistas anteriores con el titular ‘Ángela Ponce responde a la Señorita Colombia “sin ser cierto”, decidió dar su opinión de forma pública.

“Miss Universo es para mujeres que nacimos mujeres”: la polémica declaración de Miss Colombia sobre Miss España

“Yo sí la respeto y respeto que esa sea su opinión, pero no quiero llegar a Miss Universo con ningún prejuicio hacia ella ni hacia ninguna otra compañera, quiero vivir una bonita experiencia y, si ella quiere, darme a conocer, así como yo quiero conocerla a ella”, escribió.

Ponce insistió: “Nunca trataré de cambiar su opinión, pues esa no es mi función. Mi finalidad es dar a conocer mi realidad y hablar al mundo un poco sobre la educación en la diversidad que es tan escasa, un factor importante y que sin duda terminarían con tanto bullying, prejuicios y violencia”, continuó.

“Pido respeto, tanto para mi compañera @valeriamoralesd como para mí”, concluyó.

Polémica

La polémica surgió cuando Morales, que fue elegida el 30 de septiembre como Señorita Colombia, en la ciudad de Medellín, dijo poco antes de su victoria en el concurso que Miss Universo era solo para “mujeres que nacieron mujeres”.

“Creo que el reinado de belleza, como es Miss Universo, es para mujeres que nacemos mujeres, y creo que para ella también sería una desventaja. Entonces por eso hay que respetarla pero no compartirlo”, dijo Morales sobre Ángela Ponce, la primera mujer transgénero que ganó Miss Universo en España.

