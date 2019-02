España y Francia condenan expulsión de eurodiputados

El luchador francés de artes marciales mixtas Sofiane Boukichou se fracturó de manera espectacular la pierna al dar una patada a su rival, el británico Tom Aspinall, durante la primera ronda de un combate en el evento Cage Warriors 101 que tuvo lugar este sábado en Liverpool (Reino Unido), según el sitio web de noticias MMAjunkie.com.

Aspinall logró bloquear la patada de su rival con la pierna, lo que hizo que la de Boukichou se rompiera y que el francés se desplomara inmediatamente en el suelo. En el corto video publicado en Twitter del promotor del evento se puede escuchar el crujido de la pierna de Boukichou al romperse.

An unfortunate ending to our main event here at #CW101.

We wish Sofiane Boukichou a speedy recovery. pic.twitter.com/1VKpCnxF8h

— Cage Warriors (@CageWarriors) February 16, 2019