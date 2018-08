Enfermeras de Carabobo continúan en las calles tras 45 días de protestas

Up Next

Finalmente, hoy 9 de agosto se cumplen 45 días de paro laboral indefinido por parte del gremio de salud. Los manifestantes aseguran que los sueldos que reciben no les alcanzan para vivir; y aclaran que no se detendrán hasta que sus peticiones sean tomadas en cuenta.

Además, manifestaron que no son unos “robots”, son personas humanas con las mismas necesidades de cualquier persona; que hacen colas para adquirir comida, para buscar efectivo, que pagan servicios básicos, que pasan las mismas necesidades de cualquier venezolano.

