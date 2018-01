Interrumpirán energía en sectores de dos municipios en Carabobo

Dispuestos a retomar sus labores habituales, este miércoles empleados de la empresa Fundimeca se dirigieron a sus puestos de trabajos; sin embargo, no pudieron reincorporarse porque las puertas de la organización estaban cerradas. Marilú Morales, secretaria de finanzas y representante del sindicato de trabajadores de Fundimeca, aseguró que no estaban informados del cierre.

“Llegamos a las 7 de la mañana y cuando yo me asomo a la vigilancia me entregan un sobre con un escrito dirigido al sindicato, a la secretaria general, de que no iban a abrir las puertas porque ellos habían dicho que no tenían dinero para cubrir las nóminas”, comentó Morales.

Morales indicó que más de 300 trabajadores se ven afectados con el cese de funciones de la empresa. “Somos 323 trabajadores, entre ellos 243 mujeres”, informó.

Por otra parte, señaló que desde el pasado año la empresa estaba presentando problemas económicos, por lo que “ellos estaban buscando el cierre de la empresa por medio del Ministerio del Trabajo“, aseguró Morales. No obstante, en la reunión que sostuvieron el 20 de diciembre de 2017 los directivos de Fundimeca con representantes del Ministerio del Poder Popular para el Trabajo “no se autorizó el cierre de la empresa”, aseveró.

Ante esto, le hacen un llamado al gobernador de Carabobo, Rafael Lacava para que se aboque a solventar la situación, al igual que exigen respuestas al Ministerio del Poder Popular para el Trabajo. “Ahora nosotros necesitamos saber si el Ministerio autorizó el cierre, porque nosotros no tenemos conocimiento. Desconocemos si van a abrir o si van a llegar a un acuerdo con nosotros”, expresó.

No dejes de leer: “Municipios de la Gran Valencia quedarán temporalmente sin agua”

ACN/ @RosimarSanchezG