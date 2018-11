Encendida polémica sobre las coronas del “Miss Venezuela”

La ex reina de belleza le salió al paso a Enmanuel Andrade; hijo del corrupto multimillonario chavista, Alejandro Andrade, quien la acuso, junto a varios artistas de “inmorales”.

La semana pasada salió a la luz pública el caso de corrupción y de lavado de dinero; realizado por Alejando Andrade, ex tesorero de Hugo Chávez; el mismo fue descubierto por la justicia norteamericana y fue condenado a 10 años de prisión.

Consiguiente a estas acciones; el día martes Enmanuel Andrade, hijo del corrupto revolucionario, publicó en sus redes sociales; que personas del gremio artístico que se beneficiaron de la corrupción de su padre; no podían criticar lo que el había hecho, ya que a su juicio no tenían moral.

Los personajes del medio artístico

Enmanuel indicó que personajes del medio artistico como Luis Chataing, Sergio Novelli y Dayana Mendoza realizaron en el año 2013 publicidad a la compañía de Seguros La Vitalicia, empresa que sirvió para el lavado de dinero, mostrando así fotos y publicaciones de las campañas realizadas.

Ante dicho alboroto, la ex reina de belleza explicó en Instagram que tanto ella como sus compañeros jamás pensaron que esa compañía de seguros estaba involucrada en los delitos mencionado, a su vez llamó a sus seguidores a ser objetivos y no permitir que comentarios separen más a los venezolanos, e incluso hizo un llamado a la conciencia de la lucha que existe “por querer sacar a Venezuela adelante”.

Además aseguro que ella desde hace 20 años ha trabajado como imagen de distintas marcas y es imposible saber el trasfondo económico de cada una de ellas, por lo cual aclaró que tanto ella como su compañeros no son enchufados, solo son imagen de la empresa y hacen el trabajo que les corresponde, ser imagen, no involucrarse.

NOW YOU CAN MAKE SHOPPING MEANINGFUL AND LIFE CHANGING FOR SO MANY BY CONTRIBUTING WITH EVERY PURCHASE YOU MAKE WITH OUR CHARITY ORGANIZATIONS. @MANOSALAOBRAPORVENEZUELA @AIDFORAIDS THANK YOU VERY MUCH FOR BEING PART OF THE CHANGE. THANK YOU FOR SHOPPING AT @DAYANAMENDOZA.SHOP WWW.DAYANAMENDOZA.SHOP – AHORA PUEDE HACER QUE LAS COMPRAS SEAN SIGNIFICATIVAS Y CAMBIEN LA VIDA DE MUCHAS PERSONAS CONTRIBUYENDO CON CADA COMPRA QUE REALICE CON NUESTRAS ORGANIZACIONES BENÉFICAS. @MANOSALAOBRAPORVENEZUELA @AIDFORAIDS MUCHAS GRACIAS POR SER PARTE DEL CAMBIO. GRACIAS POR COMPRAR EN @DAYANAMENDOZA.SHOP WWW.DAYANAMENDOZA.SHOP

A POST SHARED BY DAYANA MENDOZA (@DAYANAMENDOZA) ON NOV 28, 2018 AT 4:51PM PST

ACN/Génesis Biondi/IMP

No deje de leer: Aguantar fortunas confiscadas a corruptos chavistas