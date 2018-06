Se quejan los usuarios en Twitter de sus vacaciones sin turismo

Las vacaciones eran sinónimo de paseo, diversión y turismo, pero en la Venezuela sumida en crisis económica. Estas posibilidades de recreación hay que dejarlas a un lado. En Twitter hacen catarsis sobre esta realidad logrando posicionar el tema entre los más comentados.

Algunos usuarios lamentan que a pesar de que sus hijos hayan obtenido excelentes calificaciones, no pueden recompensarle por el deber cumplido con un viaje o al menos una pizza.

Al respecto, Yusleiny Aristigueta publicó. “Mi hijo ya se encuentra de vacaciones, no solo me da dolor no tener como premiarlo, como en el pasado, con un viaje sino que me aterra tenerlo en casa encerrado pues la frase que más se repite es “mamá tengo hambre” el encierro y la ansiedad también salen caro”.

En Twitter Covmarrlo escribió: “mi hijo acaba de graduarse de bachiller con promedio de 19 obtuvo una beca por excelencia en una universidad reconocida y no tengo para comprarle una pizza mucho menos para hacer turismo, cosa que hacíamos hace años, al menos 1 semana pasábamos en Margarita”.

Otros rememoran sus días de turismo en la “Perla de Oriente”. La Isla de Margarita, en el estado Nueva Esparta. Añoran disfrutar de sus países que hoy en día tienen un comercio dolarizado para quienes se mantienen en el mercado; mientras que los propietarios de negocios con menos opciones no han tenido otra alternativa que bajar sus santamarías.

En los mensajes muchos coinciden en que para recuperar el turismo en Venezuela es necesario salir de la crisis económica y garantizar seguridad; porque “no es muy agradable para un turista ver personas hurgando la basura para comer”, explicó en un mensaje Alexi Rivero.

La cultura de “sembrar el petróleo” quedó plasmada solo en los libros, porque hoy en día la dependencia del crudo supera el 95%, así lo recordó Haril Verano; “Venezuela nunca ha sido un país turístico porque era mas fácil vender petróleo”.

Mientras que Susana Chuecos, opinó, “carreteras, repuestos vehiculares, seguridad; servicios básicos, alimentos, ni dinero, es imposible salir de vacaciones, que es un derecho,además. El desgaste de los venezolanos es infinito y nada saludable”.

ACN/Ana Ramos

No deje de leer: 11 funcionarios venezolanos fueron sancionados por la UE

En Twitter posicionaron el turismo en vacaciones

#Turismocercado cuando el madurismo en Nueva Esparta hundió a Conferry, destruyó las aerolíneas comerciales, y han convertido a la isla de Margarita en un cementerio de comercios cerrados y hoteles y posadas vacíos, mientras los abastos y supermercados quedaron sin alimentos. pic.twitter.com/0LKCM9JXjq — Javier Vivas Santana (@jvivassantana) 25 de junio de 2018

#TurismoCercado En 2017 España recibió 82Millones de turistas que se dejaron mas 80mil millones de €, 14% de su PIB; La gran riqueza natural de Vzla no tienen nada que envidiar a la de España; pero Vzla nunca ha sido un país turístico porque era mas fácil vender petróleo. — Harol Verano (@harolverano) 25 de junio de 2018

Quien va a venir a Margarita para ver a la gente montada en perreras, las calles llenas de huecos, sin agua, las tiendas cerradas y precios dolarizados #TurismoCercado — German_609 (@German_609) 25 de junio de 2018

@cmrondon #TurismoCercado MERIDA es una ciudad turística por excelencia. Sin turismo ni universidad no es alentador el panorama. Todo pasa por un cambio! Culpables hay! — susana chuecos (@chuecosusana) 25 de junio de 2018

#TurismoCercado en #Margarita la oferta gastronómica va de la mano de los productos del mar, y actualmente es cuesta arriba hasta ofrecer el popular pescado frito a la orilla de la playa, ahora el triste espectáculo es el de niños de la calle esperando para chuparse los huesos — Andrelina (@demargarita) 25 de junio de 2018

#TurismoCercado Mi hijo ya se encuentra de vacaciones, no solo me da dolor no tener como premiarlo como en el pasado con un viaje sino que me aterra tenerlo en casa encerrado pues la frase que más se repite es “mamá tengo hambre” el encierro y la ansiedad también salen caro. — Yusleiny Aristiguieta (@Loisinet) 25 de junio de 2018