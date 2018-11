Veraz…/En mi llano querido, un poder judicial corrompido: Por Robert Alvarado.-

“Y vio que el hombre de la llanura era, ante la vida, indómito y sufridor, indolente e infatigable; en la lucha, impulsivo y astuto; ante el superior, indisciplinado y leal; con el amigo, receloso y abnegado; con la mujer voluptuoso y áspero; consigo mismo, sensual y sobrio. En sus conversaciones, malicioso e ingenuo, incrédulo y supersticioso; en todo caso alegre y melancólico, positivista y fantaseador. Humilde a pie y soberbio a caballo. Todo a la vez y sin estorbarse, como están los defectos y virtudes en las almas nuevas” (Don Rómulo Gallegos en la novela Doña Barbara)

Comienzo rememorando al célebre Antonio Aguilar interpretando música llanera, inspirado con una letra de Juan Vicente Torrealba, Mujer Llanera:

“Para ti mujer llanera, bella flor Venezolana/ Son estas coplas viajeras que me inspiro la sabana/ Necesitan tu presencia, hay tu presencia la garza y el horizonte/ y hasta las aves del monte, aves del monte viven llorando tu ausencia” (https://www.youtube.com/watch?v=i2Ev6NndXTA).

Hablando de llano, imposible no nombrar a Juan de los Santos Contreras, El Carrao de Palmarito, interpretando la canción Mi Lindo Llano Apureño:

“Mi lindo llano apureño tierra de los mil senderos/ Tierras de los mil senderos te va cantando tu hijo con sentimiento llanero…” (https://www.youtube.com/watch?v=JSoedBppMYk).

Los evoco como muestra de lo bello de nuestro llano, en contraste, recibo, vía correo electrónico, más información de corruptelas en el poder judicial apureño, como para inspirarse con el declamador Rafael Martínez y El Cazador Novato (https://www.youtube.com/watch?v=MySGJ1AYCkg), chisporroteos del desmantelamiento el pasado 1º de noviembre del “Tren judicial de Aragua”, mafia tribunalicia que comandaba Cinthia Meza y su esposo Neomar Narváez desde el Palacio de Justicia aragüeño, integrada por disolutos jueces, Magistrados del TSJ y la esposa de uno de estos últimos.

La nueva información da cuenta de una sofisticada organización de delincuencia organizada, como lo insinuamos en nuestro anterior artículo con datos de una fuente muy bien dateada, que con lujo de detalles mostró las ramificaciones y operadores del “Tren Judicial de Aragua” en el estado Apure. Las redes sociales reventaron en todos los pueblos que escuchamos nombrar en la canción “Apure en un viaje”, de donde salen a la luz pública otros hechos irregulares conocidos por todos en la tierra de Marisela la de Doña Bárbara (https://www.youtube.com/watch?v=cLwAnKv2pP8) sin que nadie se atreviese a divulgarlos de esta manera.

Luego de la mentada destitución, según mi fuente, del todo confiable, Cinthia y su marido estuvieron en Apure para reunirse con Edwin Manuel Blanco Lima, Juez Rector y Presidente del Circuito; Pedro Solórzano, Presidente de la Corte, y los jueces Carlos Jaimés, Rosmery Torres, Nismenia Narváez y Jessica González, operadores de la mafia judicial llanera.

Recibieron instrucciones de ella para que siguieran trabajando como si nada hubiera pasado, dicho por los propios jueces, uno de los cuales refirió que “según Cinthia, Maikel Moreno desconoce lo de su destitución (¿ilusa?) y todo se trató de un pase de factura del Magistrado de la Sala Penal del TSJ, Juan Luis Ibarra, por haber metido presa a una juez de nombre Mary Carmen Amarista Herrera, quien era una de sus fichas en la ciudad Jardín…”

Advirtió la fuente: “Recuerda que Juan Luis fue jefe de la mafia de Aragua y cuando Meza llega a Maracay la orden que tenía era solo recibir instrucciones de Maikel Moreno”. Cinthia les habría jurado a sus secuaces que no más hablara con Maikel Moreno regresaría a su cargo y les recomendó que pasaran agachados mientras pasaba el vaporón… poco caso le han hecho porque no le creen, andan asustados y haciendo y deshaciendo porque saben que ya no tienen ninguna “protección” y en cualquier momento les dejan “sin efecto el nombramiento”.

Nos cuenta la fuente que Edwin Manuel Blanco Lima tuvo el descaro de nombrar a su hermana, María Milagros Blanco Lima, como Secretaria en el Tribunal de Control que lleva Carlos Jaimés, para ponerla a hacer suplencia de Juez al tiempito. “A la niña no le gustó el cargo que su hermanito le consiguió en la Fiscalía de Apure cuando era Fiscal Superior la malandra de Carmen Elena Padrón, en pago al favor que le hizo al decretar el sobreseimiento a su hijo Carlos Silva Padrón quien tenía abierto proceso penal por porte ilícito de arma de fuego y luego por homicidio frustrado contra su propio padre, bajo los efectos de cocaína y licor”.

La fuente menciona a la esposa de un magistrado del TSJ, de nombre Hilda Luna, le dicen Hildita, en tono jocoso me indicó: “Ya empezaron a salir las verdades, léete la columna de Félix Francisco Bertomolde, y lo que falta” (https://goo.gl/pDrFdJ), a la vez recalcó que la pareja anda amenazando a cualquiera de quien sospechen porque han quedado como unos delincuentes.

La mafia judicial que sigue comandando Cinthia y su marido en Apure llega hasta la frontera con Colombia. En Guasdualito su brazo ejecutor sigue siendo, “por ahora”, el Juez de Control David Quintero, oriundo del Táchira, a quien Meza nombró antes de partir de San Fernando a tierra maracayera, ya que era solo accidental. Cobra en dólares y pesos colombianos y a su pareja le asignó un pago mínimo mensual de colaboración de cinco mil de los verdes, para garantizarle impunidad.

David Quintero está enredado en irregularidades cometidas en el trámite de expedientes como estos:

1) Expediente 1C-15.450: Caso de droga (dos maletas full con cocaína de alta pureza) donde decretó arresto domiciliario a favor de Mirbeliz Margarita Osorio Ventura, que no procede en materia de droga; la GNB se entera que la medida era para fugarse al vecino país y no la ejecutó, debió regresar los dólares cobrados por amenaza de muerte.

2) Expediente 1C-15618, de un robo agravado de vehículo. Cobró $ 20.000 por medida cautelar a cuatro imputados el mismo día que los presentaron, eran: José Gregorio Pérez Hernández, Alcides Gómez Rubiano, Jaime Jiménez Montoya y Gabriel Manrique Márquez. En este caso quien negoció con David Quintero fue un sujeto apodado “El Mocho”, que opera en la población de La Victoria.

3) Expediente 1C- 14.777, que por estafa calificada seguía contra Roger Hernández, Nelson Enrique Amaya y Richard Mercado Venegas, Quintero tardó año y medio en enviar el expediente a juicio, es decir, 16 meses, esperando que le pagaran.

La Inspectoría de Tribunales tiene bastante material para intervenir en Apure, sino lo hacen, ellos sabrán. David Quintero metió un reposo chimbo por instrucciones de Cinthia y el mismo ha regado en Guasdualito que se va para San Cristóbal, huirá del Barco hundido como aquellos seres que habitan en su fondo.

Nos avisa la fuente desde mi llano querido, que en los próximos dará a conocer otras menudencias, “que te van a dejar perplejo”, así me dijo, ¡suspenso!, no se despidió sin antes mencionar al Fiscal Superior de Apure Luis Cabezas como manipulador de oficio que no denuncia los hechos de corrupción que conoce y a un juez de apellido Rodríguez como favorecedor de feminicidas y violadores.

Ya para despedirse, habló de “un abogado de apellido Fernández, lo tildan de loco, pero no tienen como desmentir lo que denuncia”. “Ah, por si no lo sabías, Cinthia y Neomar, luego de reunirse con sus operadores, pasaron por una finca que tienen aquí y ahorita andan por Oriente, la última vez que hablé con ellos estaban llegando a Cumaná”.

Termino este recuento recordando cuando iba para Apure a las Fiesta del Elorza, con aquella canción de Eneas Perdomo (https://www.youtube.com/watch?v=U8PJ4eFWt_4) y espero que les haya gustado esta recia declamación llanera…

