Empresarios de Nueva Esparta aseguran no tener capacidad para cancelar nuevo salario mínimo, al tiempo que detacaron que no han podido iniciar las actividades comerciales en la región insular debido a la falta de inventario, así como también por no contar con los recursos financieros para asumir el pago de nómina.

Andrés Rodríguez Ghersi, presidente regional de Fedecámaras, sentenció que los empresarios locales ni los del resto del país están en capacidad de honrar el nuevo incremento que ubica el salario mínimo en 40.638 bolívares y el integral por encima de Bs 104.000.

Recordó que el Ejecutivo nacional ha decretado 10 aumentos salariales en menos de un año sin consultar a los empresarios. Explicó que eso no ha logrado mejorar la situación, sino que por el contrario arrastra consigo mas inflación y por ende, dispara los precios de los productos, haciendo que se diluya de inmediato el incremento, a la par que golpea a los empresarios y a las empresas.

“La vida de las empresas se está acortando cada día más. Cada vez es más difícil que puedan mantenerse operativas”, dijo Rodríguez Ghersi.

Ratificó que hasta tanto no haya una reactivación económica, las amenazas de cierre y despido de personal seguirán pendiendo sobre la comunidad empresarial de la entidad y del país, toda vez que no están en capacidad de seguir enfrentando gastos operativos que, a la final, lo que les generan son pérdidas.

Cículo virtuoso

El presidente regional de Fedecámaras urgió una vez más a eliminar los controles tan estrictos que ha impuesto el Gobierno nacional, en lo que concierne a los precios y a las importaciones, a la par que reiteró que el control de cambio en nada ha beneficiado la economía del país.

Reiteró la convicción del empresariado que una vez que se logre un modelo de economía libre, es cuando se puede generar lo que llaman un “círculo virtuoso”, es decir, que haya mayor producción, mayor demanda y más consumo, las cuales son las variables que principalmente ayudan a las empresas y negocios a mejorar sus finanzas y la calidad de vida de sus empleados.

“Eso solamente se logra con una economía libre y sin tantos controles gubernamentales excesivos”, reiteró el dirigente empresarial.

