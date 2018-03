Empresa Alimentos Berrios reactivará producción luego de Semana Santa

Ayuno en Semana Santa no se le puede pedir al venezolano, si no tiene que comer y “hace tiempo está en ayuno”, señala la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV): “Venezuela desde hace bastante tiempo está en ayuno” , afirma el presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana, Monseñor José Luis Azuaje destacó que no se consiguen los alimentos y en otros casos los precios son exorbitantes, así que “en Semana Santa no se le puede decir al venezolano que comer, si hace tiempo está en ayuno”.

La Iglesia no pedirá ayuno al venezolano, dice Monseñor Azuaje

El presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana, monseñor José Luis Azuaje, afirmó que dada la situación actual la Iglesia no puede decirle a la población qué tiene que comer en Semana Santa.

En entrevista con Unión Radio destacó: “Siempre los Miércoles de Ceniza y Viernes Santo se pide el ayuno y la abstinencia. Pero el problema de Venezuela es muy particular, porque desde hace bastante tiempo estamos en ayuno y abstinencia por muchas razones”, expresó Azuaje.

“No se consiguen los alimentos; y en otros casos, si los hay, es difícil que se logren comprar por los precios exorbitantes”, destacó.

Y Añadió: “Lo que se hace y nosotros promovemos es dejar a conciencia de las personas lo que dentro de su ámbito cultural puedan ofrecer. Lo que más se pide es un alimento familiar, comunitario, pero ni siquiera obligamos que sea pescado, sino sencillamente que pueda haber un sentido de comunión familiar”.

“Sabemos muy bien cómo está la situación económica, pero no se puede pedir ‘hay que comer esto, hay que comer aquello’. Lo importante está en saber compartir”.

Afirmó que la Iglesia católica está en todos lados, en todas las comunidades, y siempre recoge lo que es el sentimiento y las preocupaciones del pueblo. “Y eso tenemos que plasmarlo algunas veces en denuncias, como también anuncios en función de lo que sería mejor para el pueblo venezolano”.

Resaltó que “una cosa es mirar el poder y luchar por el poder por el poder, y otra es mirar y luchar por el poder para el servicio, y esa segunda parte no la estamos viendo por el abandono de las comunidades. El reclamo es que no se abandone al pueblo”.

“Cuando no es escuchado el pueblo hay sufrimiento”, expresó Azuaje. Sin embargo, dijo, “poco a poco el pueblo venezolano ha ido tomando conciencia, aunque silenciosamente, de su situación”.

ACN/Unión Radio/EN

No deje de leer: Comunismo-peste de destrucción y miseria