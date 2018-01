Embajador Mario Isea se regresa a Venezuela

El canciller Jorge Arreaza, informó este miércoles que el embajador de Venezuela en España, Mario Isea, fue llamado a consulta ante el rechazo que realizó este martes el gobierno español sobre las elecciones presidenciales que podrían realizarse en el mes de abril.

Ante el hecho, Arreaza, calificó de agresión injerencista y colonialista que el reino español cuestione los sufragios internos de Venezuela.

Anunciamos que ante la agresión injerencista y colonialista del gobierno del Reino de España, el Presidente @NicolasMaduro ha decidido llamar a consultas a nuestro Embajador en Madrid, Mario Isea. No aceptaremos agresiones de gobiernos subordinados al imperialismo estadounidense, escribió el diplomático vía Twitter.

Este martes la Asamblea Nacional Constituyente le puso fecha a los comicios presidenciales que posiblemente se efectúen en el mes de abril.

El anuncio no fue bien recibido por la comunidad internacional. Los 14 países que conforman el Grupo de Lima manifestaron su desacuerdo ante el adelanto de las elecciones, por considerar que en Venezuela no hay Estado de Derecho y por lo tanto no hay garantías constitucionales que garanticen la transparencia en las elecciones.

Ante la decisión los usuarios de Twitter expresaron en la red social sus reacciones. A continuación lea algunos tuits al respecto.

MADURO RETIRA AL EMBAJADOR EN ESPAÑA, MARIO ISEA REGRESA A CARACAS "¡Que buena vaina me echó Maduro, ahora tendré que ir a echarme palos y comer paella en La Castañuela o en la Cita, joder.!" pic.twitter.com/aOUzMSGsX2 — Carlos Ramirez Lopez (@carlosramirezl3) January 24, 2018

La cara de Mario Isea cuando el Carnicero le dijo que se retirará de España Inmediatamente y se viniera a su tierra #EleccionNoTapaMASACRE pic.twitter.com/gSLUAeSD8G — MarlonJ80 (@MarlonJ_00) January 25, 2018

Me imagino a Mario Isea haciendo tremendo mercado urgentemente en España antes de venirse a este peladero.. — kelvas (@chemise02) January 24, 2018

ACN