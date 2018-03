El secretario general del sindicato de trabajadores petroleros del estado Falcón Iván Freites denunció que en agosto de 2016 PDVSA tenía 143 mil trabajadores, de los cuales hay 31500 personas que cobran y no son trabajadores petroleros. “Lo que quiere decir que quedan 111 mil trabajadores que desde el 2014 han ido renunciando”.

Detalló que en Amuay habían 58 ingenieros de procesos y para el viernes pasado quedaban 12 y que la misma situación ocurre en la refinería El Palito que contaba con 37 ingenieros de procesos y hoy quedan nueve.

“PDVSA es una industria que no tiene operadores de planta que son los que manejan los procesos. En noviembre empezaron 126 y ahora quedan solamente 22. Estos trabajadores no se pueden sustituir de un día para otro porque se necesitan al menos 10 años para que un trabajador pueda ser integral”, agregó.

No es la primera vez que se denuncian irregularidades por temas laborales hacia las industrias petroleras. Hace unas semanas la Asociación de Jubilados de la Industria Petrolera (AJIP) advirtió que al menos a 26 mil jubilados de todo el país del sector petrolero a los que el gobierno no les ha atendido sus demandas en materia de pagos pendientes y la desmejora de sus beneficios. En el caso de la región central del país suman al menos 1000 ex trabajadores activos entre Pvsa y Pequiven.

Abel Materan director de la región central de la Asociación de Jubilados de la Industria Petrolera (AJIP) explicó que actualmente a cada ex empleado se le adeuda más de 7 millones de bolívares. Aún no han podido recibir este pago porque les mantienen una auditoria externa que les impide recibirlo.

No dejes de leer Exigen declarar emergencia sanitaria en comunidades Waraos

@VanesaRojasVe / Nota de prensa.