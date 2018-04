Qué le deparan los astros para después de semana Santa: Por Adriana Azzi.-La Parapsicóloga y vidente a través de la astrología, Adriana Azzi revela qué le deparan los astros esta semana en tu Horóscopo de la semana del 1° de abril al 7 de abril.

ARIES (Palabra clave: conquista) Número de suerte: 303

Una situación te saca de tus casillas. Habla más con tu familia. No olvides quien te ayuda. Estabilidad. Busca armonía. Nuevas experiencias que debes aceptar. Alguien te vigila. Trabajo: superas algo que haces con otros y te trae prosperidad. Sé positivo. Salud: estrés. Amor: aléjate de conflictos. Haces una comida. No discutas con parientes. Parejas: no permitas que el pasado se meta con lo que estás iniciando en lo personal. Solteros: mudanzas, cambios por el final de una situación. Otras sociedades. Mujer: nuevos conocimientos. Estabilidad y seguridad en reunión con compañeros del pasado. Hombre: trabajas demasiado, deja un espacio para ti. Es el momento de la pasión, actúa. Consejo: di con palabras dulces lo que sientes.

TAURO (Palabra clave: prosperidad) Número de suerte: 391

Firma de documentos. Paseo familiar. Te dan un regalo. Disfrutas momentos inolvidables. Superas obstáculo económico. Cuñado te ofrece un negocio o empleo. Deseos de marcharte del país. Trabajo: reposo. Jefa te ayuda a solucionar un problema con documentos. Salud: trastornos. Amor: te regalan ropa íntima. Celebraciones y alegría. La prosperidad se activa. Parejas: los deseos ocultos salen a la luz, y esa persona sabe que existes y está pendiente. Solteros: estarás cómodo en ese problema porque te apoyan económicamente. Mujer: alguien del pasado llega a resolver una dificultad con un familiar hombre. Hombre: sales de un lugar sin deseo de volver. Conoces a nuevas personas. Logras lo esperado. Consejo: sé directo en lo que dices.

GÉMINIS (Palabra clave: amistad) Número de suerte: 018

Caminos abiertos para un viaje. Cancelas facturas. Se cierra un ciclo. Alguien trata de meterte en problemas. Propuestas. Hazte una limpieza con una vela azul. Asunto curioso con el número 25. Suceso en fiesta de niños. Trabajo: momentos inesperados. Hecho con un jefe. Te llaman de un empleo. Salud: cuidado con fisura. Amor: el amor lo logra todo. Recibes llamada con alegría. Parejas: sales con hombre de mucha edad que te ayuda. No te detengas. Solteros: después de momentos difíciles llega la calma económica. Mujer: vences una situación mediante el poder del amor. Ignoras la presión de amigos. Hombre: debes estar seguro de lo que superas en una relación. Compra o venta de vehículo. Consejo: si quieres conseguir algo, préstale atención.

CÁNCER (Palabra clave: inteligencia) Número de suerte: 225

Caminos abiertos para el cambio. Sales a caminar varios días y conoces a una persona. Tomas la decisión perfecta. Indecisión en mudanza. Trabajo: ambiente nuevo armonioso. Te entregan una carpeta que debes cuidar. Salud: operación pendiente. Amor: pasarás momentos increíbles con la persona amada y se aclara una situación y las palabras. Parejas: momentos tormentosos. Ten cuidado. Ignora la presión de los demás. Solteros: la vida tiene un camino diferente, no te dejes manipular. Harás las cosas en mejor ritmo. Mujer: cambios sentimentales. Nuevas personas en tu vida. Se concreta una fecha. Sorpresas en el amor. Hombre: noticias por llamada telefónica. Cambio de vehículo. Sorpresas y alegrías. Consejo: no hieras los sentimientos de tus seres queridos.

LEO (Palabra clave: conciencia) Número de suerte: 528

No escuches chismes, no dejes entrar malintencionados a tu casa. Llega dinero, pero lo gastas. No regales tu suerte. Ten fe. No defiendas a nadie si no sabes qué pasa. Trabajo: alguien te pregunta si sabes lo que haces. Estabilidad laboral. Salud: exámenes. Amor: comprensión con familiar que se equivoca. Recién conocidos en un grupo. Nadie es perfecto. Parejas: te quieren controlar. Buscas ayuda en alguien que maneja computadoras. Solteros: situación familiar que debes solucionar. Cuídate de la envidia de personas cercanas. Mujer: ganancias inesperadas. Algo con una cuenta de ahorro. Hijo logra lo que quería. Hombre: te enfrentas a muchas cosas. La diplomacia será la mejor opción en una reunión. Consejo: cuida tus palabras en un grupo.

VIRGO (Palabra clave: energía) Número de suerte: 830

Se hace justicia en problema judicial. Mujer juega un papel importante. Gastas dinero en tratamiento médico. Evita conflictos, no digas chismes. Te hacen una propuesta, ten cuidado. Trabajo: cuídate de traiciones de compañero o jefes, utiliza tu intuición y no caigas en trampas. Salud: no consigues los medicamentos. Amor: te sientes atrapado en una decisión que debes tomar con tu pareja. Preocupación por limpieza espiritual. Parejas: reconciliaciones y encuentros llenos de amor. Solteros: gastos imprevistos en el hogar. Algo curioso con una torre. Tristeza por alguien que se va. Mujer: indecisiones que debes aclarar. Avances. Cuidado con negocios ocultos. Hombre: mujer te brinda apoyo por un negocio. Consejo: debes preocuparte por tus objetivos.

LIBRA (Palabra clave: vitalidad) Número de suerte: 737

Propuestas. Te enteras de la enfermedad de alguien querido. Descansa más. No sabes qué hacer con un viaje pendiente, que te dará un cambio positivo. Trabajo: compañera te ofrece ayuda esotérica, puedes aceptarla. Cuídate de cambios que no te favorecen. Salud: dolor en las piernas. Amor: aléjate de personas negativas, no te contamines. Lo esperado llega en lo espiritual. Parejas: deseos de independizarte y buscar otra forma de vida. Sientes que tu pareja te engaña. Solteros: conversaciones por negocios, en las que llegan a acuerdos. Vencerás a tus enemigos, pero cuidado con lo que utilizas. Mujer: pareja amiga de buena posición te ayuda. Hombre: luchas en tu entorno. Cuidado con lo que viene, necesitas aclarar tu posición laboral. Consejo: deja el resentimiento.

ESCORPIO (Palabra clave: armonía) Número de suerte: 273

Cuidado con el poder, muchas veces destruye. Viaje al exterior. Ayudas a alguien con problemas de salud. Caminos abiertos al amor. No digas cuánto tienes. Superas a alguien cercano. Trabajo: alegría, todo toma su cauce. Sales de alguien que no es honesto. Salud: malestar en la garganta. Amor: cuidado con las decisiones que tomes sin pensar. No discutas delante de tus hijos. Parejas: te llega un dinero y haces una inversión. Llegó la prosperidad. Verás un milagro. Solteros: firma de documentos con mucha certeza. Operación pendiente que debes aclarar. Mujer: viaje o salida de un sitio. Cambio y mudanza. Buen momento para que hables con tu pareja. Hombre: recogerás lo que estabas trabajando o te cancelan un dinero. Logros. Consejo: controla las críticas.

SAGITARIO (Palabra clave: cultura) Número de suerte: 919

Se hacen realidad las ilusiones. Compra de ropa. Estás molesto por algo que hacen en tu casa. Controla la ansiedad. Busca algo qué hacer que te dé más ingresos. Recibes apoyo de un hermano. Problemas con adolescentes. Trabajo: tus ingresos aumentarán. No quieres depender de nadie, quieres tu empresa. Salud: bien. Amor: compromisos con tu pareja y la familia. Logras lo que quieres. Cuidado con lo que escoges. Parejas: te enfrentas a una lucha. Sé inteligente. No discutas con extraños. Solteros: mudanza. Hecho curioso en una revista. Te invitan a una inauguración. Compra de vehículo. Mujer: comprensión con tu familia. Cambio de lugar. Cuidado con tramposos. Hombre: vencerás a tus enemigos, pero ten cuidado cómo. Consejo: no seas impaciente, ten calma.

CAPRICORNIO (Palabra clave: tranquilidad) Número de suerte: 010

Estás inestable por una mudanza. Límpiate con una vela marrón. Cuidado con malas energías. Controla tu salud. Viaje. Te piden recomendación de una persona y no la das. Ayudas a alguien del extranjero. Compra de vivienda. Trabajo: la estrella te acompaña. Logros económicos. Salud: dieta y ejercicios. Amor: cuídate de mujer esotérica. Lo escondido no sirve, sé claro. Parejas: ten paciencia para lograr una transacción o buena respuesta en lo que intentas. Solteros: te separas de alguien muy querido, pero lo debes hacer. Ten calma y busca el camino que es. Mujer: otra persona llega. Nacimiento de un niño. Enamoramiento en la calle. Hombre: atiende a tu pareja o con quien vives. Las decisiones se toman por consenso. Consejo: controla tus emociones.

ACUARIO (Palabra clave: poder) Número de suerte: 112

Estabilidad económica. Esperas una situación con ansiedad. Te sacrificas por un viaje. Bienestar en la familia. Seguridad. Trabajo: ten calma y cuidado. No escuches a gente conflictiva. Todo pasa. Hazte una limpieza con aguas olorosas. Salud: caída del cabello. Amor: te levantas en lo económico. Sale lo negativo. Tu pareja está pendiente de ti. Parejas: necesitas un descanso con tu compañero. Pedirás a un extraño que salga de tu casa. Solteros: nuevas amistades. Cambios repentinos de actitud con varias personas. Mujer: renovarás tu habitación. Hecho curioso con algo antiguo. Conocerás a otras personas. Hombre: invitación a cenar. Alguien te propone algo, pero es extraño porque el amor no existe. Consejo: ayuda a esa persona necesitada.

PISCIS (Palabra clave: serenidad) Número de suerte: 139

Triunfo. Lo esperado se da. Deja la tristeza y sigue adelante. Preocupación por hijo que está fuera del país. Recibes ayuda de tus ancestros. Encuentras la evolución. Eres creyente de la vida espiritual y eso te ayuda. Trabajo: bienestar económico. Usa la intuición. Sale de tu lado algo negativo. Salud: uñas encarnadas. Amor: la magia del amor a tu lado. Logras lo que quieres en una persona. Unión. Parejas: te quitas una preocupación porque te llega un dinero. Bendiciones. Alegrías. Solteros: cuidado con documento que no atiendes. Compra o venta de vivienda. Acuerdo con socio. Mujer: debes quererte más. Disfrute. Vas a sitio de agua que te limpia el aura. Hombre: utiliza tu creatividad. Harás las cosas con pasión. Consejo: usa tu magia.

ACN/Adriana Azzi/EN

No deje de leer: Colgaron el cadáver de delincuente decapitado en un aro de baloncesto