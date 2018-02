Los ánimos se caldearon la tarde de este miércoles a las afueras de una panadería en la ciudad de Los Teques. A través de Twitter los usuarios reportan lo ocurrido.

El usuario Jordán Flores aseguró mediante la red social que un grupo de liceistas saquearon la panadería Rico’s Pan Bakery ubicada en la calle Carabobo de Los Teques, cerca del Centro Comercial Luz Eléctrica.

Este fue el reporte efectuado a través de la cuenta en Twitter @JJFlores94

Según fuentes policiales, una banda de 50-60 estudiantes de camisa azul ingresaron en la panadería arrojando botellas y demás objetos contundentes. Cuando empleados y clientes corrieron a la parte de atrás del local, aprovecharon para saquear. Los vándalos rompieron las vitrinas de la parte de pastelería y cargaron con dulces, galletas, tortas y cachitos que estaban en exhibición. No se registró ningún lesionado entre quienes presenciaron el hecho. Funcionarios policiales acudieron al lugar pero al percibir su presencia, huyeron dispersándose por la calle Miquilén y la av. La Hoyada. “Fue cuestión de segundos”, comentó un oficial. No se pudieron realizar arrestos. Algunos comercios cercanos (no todos) en el bulevar Bermúdez y adyacencias, trabajaron con la santamaría abajo por precaución. Polimiranda reforzó el patrullaje en la zona. Se presume que la acción pudo ser motivada a un bochinche por la temporada de Carnaval.

ACN