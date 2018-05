No la llames elección: Por Alejandro Feo La Cruz.- Elección es poder seleccionar un candidato de tu preferencia, marcando la tarjeta del partido que te identifica; o por el cual te sientes representado; y que ese voto sea contado por un organismo electoral que brinde por lo menos cierta confianza. Y con observación internacional imparcial y calificada.

Pero si el candidato de tu preferencia no está habilitado para competir; la tarjeta de tu partido no le es permitido postular; como es el caso de nuestra organización Voluntad Popular. Además muchísimos de nuestros compañeros no se les ha respetado el derecho de registrarse para votar; unos por ser jóvenes nuevos votantes y otros por ser venezolanos víctimas de la crisis; y haber tenido que abandonar el país. No existe confianza en las autoridades electorales y no hay presencia de observadores internacionales con prestigio; como sucede para el evento del próximo 20 de mayo. Así que no puede llamarse elección y la participación pierde todo sentido.

Entendemos que algunas personas de buena fe han decidido participar; creemos que eso sólo les traerá una mayor frustración; y después del 20 de mayo igual, todos estaremos viviendo el mismo caos, donde la escasez y la falta de servicios, es el día a día de todos los venezolanos.

Debemos estar preparados para recibirlos y superar unidos cualquier sentimiento de desánimo. El trabajo apenas comienza el 21 de mayo. Reconstruir la unidad, organizarnos para defender nuestros derechos, acompañar a los sectores más vulnerables de la sociedad, promover la solidaridad humana del venezolano; en beneficio de los más necesitados, prepararnos para nuevas contiendas que muy pronto vendrán y hacer que la esperanza se sienta.

La mejor Venezuela está por llegar.

Alejandro Feo La Cruz, responsable Voluntad Popular Carabobo.

