Google crece reiventandose una y otra vez y su futuro no es Android, es algo mucho más importante, como desarrollarse como una empresa de multiservicios, reinventándose una y otra vez, según analizamos sus últimos movimientos para estudiar cuál será su futuro, mirando más allá de Android, que es su presente.

Google es una empresa joven y también es una empresa enorme. Aunque pueda parecer que lleva con nosotros desde los iconos de la informática personal no hace ni dos décadas que la compañía de Larry Page y Sergei Brin se mueve dentro de nuestros ordenadores.

Su primer y mejor producto fue sin duda el buscador, el mejor que había en el momento de su creación y posiblemente el mejor que hay hoy en día. Pero aunque eso fuera el origen en Google saben bien que no es el futuro de la empresa.

Movimientos como la compra de Android en 2005 o el poner el foco en la Inteligencia Artificial como anunció Sundar Pichai en 2017 son solo dos ejemplos de cómo la compañía, ahora parte de Alphabet, se reinventa una y otra vez. Y estamos a las puertas de un nuevo cambio.

Google apostará por el hardware

Aunque a este logotipo tan conocido siempre lo hemos asociado con una empresa de software cada vez es más relevante que la firma estadounidense mira con hambre al mercado del hardware. Esto no es un secreto, su propio CEO lo ha remarcado en ocasiones, pero es algo que hay que tener muy presente.

El CEO de Google detalla los planes de la compañía: Seguirán apostando en hardware

Es por eso que ha realizado una fortísima inversión para comprar parte de HTC, algo que hace poco ha sido ejecutado. Esos cientos de ingenieros que otrora trabajaran para la empresa asiática ahora son parte de Google, aunque se queden en su continente.

Google termina la compra de HTC: los ingenieros ya son suyos

El motivo podría ser uno bastante obvio: es bueno estar cerca de las fábricas de la mayoría de productos electrónicos del mundo y esa división de Google se enfocará más que probablemente al hardware.

Dotando de inteligencia a las cosas/inteligencia artificial libre tensorflow

La segunda parte clave de cualquier dispositivo tras su fabricación es el interior, el software. Ahí Google tienen mucha más experiencia pero está entrando en un nuevo terreno en el que no es que no haya bregado antes, es que casi ninguna empresa lo ha hecho.

La Inteligencia Artificial será algo clave. El propio Pichai llego a afirmar que será más relevante para la humanidad que el descubrimiento del fuego o de la electricidad. Una afirmación osada donde las haya.

Según Pichai, la inteligencia artificial será más importante que el fuego o la electricidad

El viraje de Google de una empresa que se centra en los ordenadores de escritorio a los móviles es algo que vemos ya con retrospectiva. Android lleva más de una década entre nosotros y parece obvio que la movilidad es su hábitat natural.

Pero ahora estamos ante un nuevo cambio y Google no quiere alejarse. Para ello no descartará los smartphones, y los últimos Pixel 2 y Pixel 2XL son un buen ejemplo, pero serán unos dispositivos más, no los únicos.

A por el control de la casa

La domótica es un apartado de la tecnología que lleva con nosotros mucho tiempo. La hemos visto en películas, libros y también podemos disfrutarla a diferentes niveles.

Google ya tiene una plataforma en Google Home capaz de gestionar la instalación inteligente de nuestras casas y este es el mejor ejemplo de lo que busca. Sí, también tenemos Google en el coche o en el reloj pero después del móvil (por ahora) el ámbito más importante será la casa.

Para desarrollar este ecosistema Google necesitará ampliar su capacidad de creación, de diseño y de producción de nuevos aparatos, algo para lo que parece indicada la compra de parte de HTC.

Los Google Home son un gran primer paso pero aún queda mucho por hacer dentro de las viviendas y Google no parece que vaya a sentarse a esperar. De hecho justo por eso compró Nest, la empresa de Tony Fadell, uno de los responsables del mismísimo iPod. Y no fue la única adquisición en este sector, también se hizo con Dropcam.

