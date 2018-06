El VAR salvó a Suecia que venció a Corea del Sur

El VAR volvió hacer protagonista. Suecia comenzó el Mundial ruso con una victoria decidida en Moscú con un vídeo y; ejecutada en el Nizhny Novgorov Stadium, donde Suecia dirigida por Janne Andersson se impuso a Corea del Sur (1-0) por un; penalti señalado gracias al videoarbitraje.

El penalti, ejecutado por Andreas Granqvist en el minuto 65, le dio el mejor arranque a Suecia en 60 años.

Como Marcus Berg, que agota su carrera en el fútbol árabe,Suecia se chocó contra la defensa asiática y Berg convirtió; al meta del Daegu Cho-Hyung-woo en el protagonista del primer tiempo, sobre todo tras detener un disparo a bocajarro del; atacante del Al Ain, a los 20 minutos.

El VAR protagonista

Entre las paradas de Cho, en teoría el tercer portero de la plantilla, y la velocidad en el cruce de Kim; Young-Gwon, Corea sobrevivió durante algo más de una hora, hasta que el VAR le dio a Suecia la posibilidad de; abrir el marcador.

Fue una falta sobre Viktor Claesson, que el árbitro no sancionó hasta dos minutos después, cuando advertido por el VAR; acudió a ver la repetición de la jugada.

Granqvist no falló desde el punto de penalti y ofreció a su selección la primera victoria en una primera jornada; mundialista desde 1958, porque los posteriores ataques coreanos fueron más voluntariosos que efectivos.

El grupo F lo lideran México y Suecia, ambos con tres puntos. Ahora los vikingos se medirán a Alemania y; los aztecas a los surcorenos.

Impresiones

“Queríamos ganar este partido, es triste que no hayamos podido conseguirlo, pero ahora tenemos que prepararnos muy bien para el; siguiente encuentro contra México. Es un rival fuerte y tenemos que encontrar nuestra propia manera para hacerles frente”. Taeyong Shin

“Estoy contento y satisfecho por el rendimiento del equipo en el partido. Lo único que no me gustó fue que; no pudimos lograr más goles. “Después de la derrota de Alemania ayer, esta victoria posiblemente sea aún más importante. La; oportunidad de seguir adelante es mayor después de ganar este partido”. Janne Andresson

Ficha técnica

Suecia (1): Olsen; Lustig, Granqvist, Jansson, Augustinson; Claesson, Larsson (Svensson,.81’), Ekdal (Hiljedal, 71’), Forsberg; Berg, Toivonen (Thelin,77’). DT. Janne Andersson

Corea del Sur (0): Cho Hyun-woo; Lee Yong, Kim Young-Gwon, Jang Hyun-soo, Park Jo-Hoo (Kim Min-woo, 28’); Kim Shin-wook (Jung woo-seung, 66’), Koo Ja-Cheol (Lee Seong-woo, 77’), Kim Seung-young, Lee Jae-Sung; Hwang Hee-chan; Son Heung-min. DT. Shin Tae-yong.

Gol: Granqvist (65 de penalti).

Árbitro: Joel Aguilar (El Salvador). Amonestados: Kim Shin-wook, Hwang Hee-chan y Claesson. Escenario: Nihzny Novgorov Stadium.

ACN/MAS/EFE

