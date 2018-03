El Petro, Moneda Soberana: Por Saúl Ortega.- El Petro ha nacido muy bien dignamente ha sido sancionada por el Gobierno Estado Unidense, Donald Trump, eso significa que marchamos por buen camino es un honor ser sancionado por el imperio más criminal que haya conocido la historia y por el Presidente más criminal, represivo incluso superando al Señor Adolfo Hitler. Esta medida de lanzar una moneda, del Presidente Nicolás Maduro rompe con el monopolio de los grandes poderes de los amos del mundo la banca especulativa quien impuso políticamente el patrón Dólar, como mecanismo de referencia al comercio internacional, un mecanismo neocolonial y explotador. En estos nuevos tiempos este tipo de moneda o criptomoneda, les permite a las naciones liberarse del yugo explotador y los mecanismos como en Fondo Monetario Internacional creados para arruinar las economías de las naciones y garantizar el confort de los poderosos de allí que el Petro ha arrancado con buenos pies, ha garantizado soberanía y ha desenmascarado a los aliados que tiene el imperialismo en Venezuela, la Asamblea Nacional que se pronunció en contra del Petro, declarándola ilegal y facilitando y convirtiéndose en aliados naturales en contra de nuestro país.

Por cierto, que esta no es la única batalla la que estamos dando en ese nivel, en el campo diplomático podemos afirmar que en la Cumbre de las Américas que pretendió que Venezuela no estuviese presente, porque ese escenario quiso ser utilizado para ser aislado a Venezuela y preparar las condiciones, para una agresión militar en contra de nuestra patria afortunadamente Dios esta con la Revolución.

Ya hay despedidos en este combate el Señor Tillerson, fue el primero, el segundo está claro que es Pedro Pablo Kuczynski y viene el señor Santos y esa lista es larga. Lo cierto es que Venezuela, va a brillar en la Cumbre de las Américas, porque nuestra razón es compartida por los pueblos del mundo, representa la defensa de la soberanía, representa la defensa de los intereses más legítimos del pueblo Venezolano, en esto nos acompañan todos los pueblos del mundo y los gobiernos decentes que todavía quedan en nuestra América y que no permitirían una nueva agresión del señor Donald Trump. Por cierto que se apoya para lanzar esta orden ejecutiva contra nuestra moneda en el infame decreto del señor Obama que nos declara una amenaza inusual y extraordinaria de allí que es nuestra responsabilidad acompañar al Presidente Nicolás Maduro para tener éxito en este lanzamiento de nuestra moneda que nos permitirá romper el cerco el bloqueo y las medidas que están causando tanto dolor en nuestro pueblo. Los que no creían en la guerra económica, los que nos creían que el imperialismo existe ahí está la prueba, estas nuevas medidas de Donald Trump solamente muestra el desespero porque no han podido derrotar a la Revolución Bolivariana que sigue marchando soberanamente, triunfando y demostrando al mundo que el imperialismo es un tigre de papel.

Hay dos alternativas para derrotar la Revolución Bolivariana, primero el bloqueo y la agresión militar como mecanismo utilizando a Colombia para generar falsos positivos para poder justificar una agresión, cosa que ha sido derrotada por la denuncia efectiva y a tiempo que hizo nuestro gobierno detectando las inserciones de los señores Santos y Uribe. El otro mecanismo es romper la paz y generar el caos interno, también ha sido derrotado gracias a la detención temprana de los comprometidos en el golpe de estado, este golpe se hizo público porque los voceros del imperialismo mostraron que tenían esa carta y nadie sabía de la detención de los comprometidos en esta aventura, hasta que dos voceros calificados de la derecha hicieron público estos planes el primero el señor Ledezma y el otro el General Clíver Alcalá que con esto muestra claramente que sus compromisos con el imperialismo para perturbar la paz, la tranquilidad de todos los Venezolanos. Traidores sobran en cualquier proceso Revolucionario es nuestro deber y alertar a tiempo para que movimiento pueda impedir desde adentro no se le haga daño a la Revolución. Estamos Venciendo sigamos luchando, el Petro es Venezuela, el Petro es Soberanía, es independencia y es nuestra obligación moral de seguir impulsando este y otros mecanismos que nos permitirán a nosotros marchar exitosamente hacia la construcción de la Venezuela Potencia. ¡Viviremos y Venceremos!

