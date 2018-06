El guerrero inca no tiene otro camino que la victoria ante Francia

El guerrero solo le sirve ganar. Después de 36 años, Perú cayó en su primera presentación mundialista ante Dinamarca que en; teoría era su rival directo, porque la favorita de la llave Francia les llevaba ventajas a sus tres rivales del; Grupo C.

Ahora el plan B, pasó es el más difícil, pero no imposible y Perú saldrá este jueves al Estadio Central; de Ekaterimburgo a medirse a Francia (11:00 am), que también venció en su debut a Australia, con la misión de; vencer o empacar maletas rumbo a Lima, pues el guerrero inca no tiene otra salida que la victoria.

El guerrero comandado por Paolo

Cual Tour de Francia, considerada la prueba más difícil por etapas del ciclismo, pues el guerrero inca deberá convertirse en; un escarabajo para trepar la montaña más alta y por eso su principal capo, su goleador histórico, Paolo Guerrero está; llamado a ir desde el primer minuto contra una armada gala que quiere liquidar la partida de la mano de; Antoine Griezmann.

No hay más camino que la victoria para la selección de Perú frente al gigante francés para seguir soñando con; los octavos de final del Mundial de Rusia. La “blanquirroja” esperó 36 años para volver a la élite del fútbol; planetario y ahora tiene ante sí una montaña para prolongarlo.

Con el esperado retorno de Paolo Guerrero, el máximo goleador histórico, el héroe tan añorado, Perú aspira a derrotar a; un grupo liderado por Antoine Griezmann, que en caso de victoria puede dejar vista para sentencia su clasificación para las; eliminatorias directas.

Miles de garantas aupándolos

Cuando los hombres de Ricardo Gareca salten este jueves al Estadio Central de Ekaterimburgo, el más oriental de los que acogen la competición, sentirán miles de gargantas peruanas alentando un sueño.

Sabrán ya el resultado del Dinamarca-Australia, el otro partido del grupo y conocerán si el empate contra Francia deja una rendija para la esperanza en el último duelo contra los “socceroos”.

Por eso la “blanquirroja” no va al choque como víctima, va con el convencimiento de que el triunfo es posible.

Francia lleva lo suyo

Por lo que presentará el guerrero inca, su rival buscará reforzar sus líneas defensivas y se dice que Blaise Matuidi; irá por el flanco izquierdo

No es el único cambio de Deschamps con respecto a su triste debut frente a Australia. El delantero del Barcelona; Ousmane Dembelé no podrá reeditar el tridente junto a Griezmann y Kylian Mbappé. Dejará su puesto al veterano Olivier Giroud; el máximo goleador de los convocados. Francia pone más experiencia y contundencia frente a Perú, frente a la magia que; propuso ante Australia.

El técnico francés sabe del peligro que tienen las selecciones sudamericanas. Lo sufrió en marzo pasado contra Colombia en el; Estadio de Francia (2-3 a favor de los de José Pekerman) y ahora no se fía.

Aunque el empate no sería un mal resultado, los “bleus” necesitan un triunfo que sirva de terapia para borrar el; mal sabor de boca que dejó la victoria ante Australia y hasta su boleto a octavos, si a primera hora; Dinamarca se impone a Australia.

ACN/MAS/EFE

