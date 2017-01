Educadores de Lara evalan impacto de incremento salarial en matr?cula escolar

Educadores del estado Lara evalan impacto de incremento salarial en matr?cula escolar, tras los anuncios efectuados por el presidente Nicols Maduro sobre el incremento del 50% del salario m?nimo, as? lo expres? Erlinda de Hartliep, presidenta de la Asociaci?n Larense de Educaci?n Privada (Alep).

Adelant? que, sin duda, estas medidas contempladas en la ley, inciden directamente en el salario de los docentes y deben ser acatadas de inmediato.

Sin embargo, est contemplado que cualquier aumento en el costo de las mensualidades debe ser aprobado en asambleas de padres y representantes, tras una evaluaci?n del presupuesto de la instituci?n, herramienta que por lo general se utiliza para planificar el funcionamiento de todo el ao escolar, pero que debido a la inflaci?n y los incrementos del salario m?nimo nacional, ahora debe ser revisada bimensualmente. Los padres, aunque comprenden la necesidad de los incrementos que se dan por extensi?n en los colegios, se muestran preocupados por el porcentaje que, por lo general, es aplicado segn las necesidades de cada plantel.

Mar?a Peraza, madre de una nia en edad preescolar, no ocult? su preocupaci?n: ??Ese ajuste que dio el Gobierno arrop? oficialmente mi salario y ya me espero el aumento del colegio, no s de cunto ser y menos an c?mo har para asumirlo; hasta diciembre pagaba 27.000 bol?vares, con mucho sacrificio, ahora temo que tomar la decisi?n de retirar a mi hija??.

En tanto, Floralba Uzctegui, expres? estar agobiada por el impacto que estos incrementos tendrn en el presupuesto familiar. ??No s si podr mantener a mi beb de un ao en la guarder?a??, dijo al referirse a esta modalidad educativa que es considerada como la ms costosa, dado los servicios de cuidado integral que se ofrecen.

Fuente: El Impulso