Edinson Cavani fue el verdugo de Portugal y Uruguay está en cuartos

Edinson Cavani marcó doblete y Uruguay mandó a casa a Portugal con Cristiano Ronaldo 2-1, en estadio Olímpico Fisht en; Sochi y ahora se enfrentará en cuartos de final a Francia, que horas antes también despidió a Argentina.

Hace cuatro años y dos días después de haber caído en los octavos del Mundial de Brasil sobre la cancha; del Maracaná pues se metió entre los mejores ocho de la cita de 2018, con Edinson Cavani que apareció para; ser el verdugo de la divisa lusitana.

Edinson Cavani, todo un “Matador”

‘El Matador’ Edinson Cavani, que abandonó la cancha lesionado a los 74 minutos apoyado en Cristiano Ronaldo, llegó a 45; tantos con la Celeste en un partido en el que los portugueses habían volcado sus ojos en Luis Suárez.

Pro fue el pistolero Suárez quien sirvió el pase para el cabezazo de Edinson Cavani a los 7 minutos con; astucia y mucho derroche físico arrastró las marcas que desquiciaron la defensa de los campeones de Europa.

Pepe pudo empatar

Apenas Pepe dio una esperanza a Portugal con un soberbio cabezazo a pase del lateral Raphael Guerreiro cuando el partido; iba por los 56 minutos y puso fin al carácter imbatible de la portería de Fernando Muslera, que duró 365; minutos sin encajar un gol.

De nuevo apareció Cavani

La balanza de nuevo la desequilibró Edinson Cavani, esta vez a pase de Rodrigo Bentacur, que resolvió con un precioso; toque de efecto que dejó sin opciones a Rui Patricio.

Transcurrían 62 minutos y la ventaja parecía un abismo debido a que Cristiano Ronaldo parecía naufragar en su soledad.

La consigna de Portugal antes del partido en Sochi era mejorar sus transiciones entre la mitad de la cancha y; el ataque y abastecer de más balones a Cristiano Ronaldo, pero la desventaja lo que hizo fue dejar expuestas sus miserias.

Adiós a Cristiano

El del Real Madrid tuvo que remar, unas veces muy lejos de su hábitat natural, y cuando por fin recibía; el balón muy cerca de Muslera aumentaba su impotencia al verse cercado en un bosque de piernas rivales.

El partido terminó con pirotecnia, con drama y pasión. El caballeroso Cristiano Ronaldo, que tantos aplausos mereció al ayudar a; Edinson Cavani en su preocupante camino al banco perdió la paciencia y recibió la única amarilla del partido.

Hasta hoy, Uruguay solamente había jugado una vez en su historia contra una selección europea en los octavos de final; de un Mundial.

Ocurrió en Roma, en 1990, se impuso por 0-2 a Italia y en el banquillo estaba Oscar Washington Tabárez el; mismo entrenador que está celebrando doce años de trabajo continúo.

Emuló lo hecho en 1930

Uruguay no ganaba cuatro juegos consecutivos en un Mundial, desde 1930, donde comenzaron los mundiales y la celeste logró la; primera de las dos coronas que suma en su historia.

Impresiones

“Estoy muy feliz, la verdad, muy contento por lo que pasó. Esto es muy emocionante, no tengo palabras para describirlo. No hay más que ver a la gente que está ahí, pero también a la que me imagino en Uruguay, por ellos tenemos que seguir con esto.” Edinson Cavani

“Lo que pasó hoy es un sueño cumplido que nos da la oportunidad para vivir otros. El próximo partido Uruguay va a dar lucha. Estamos en el lugar que queríamos, pero quizá no en el lugar que pensaba la mayoría, eso lo tengo claro también.” Óscar Washington Tabárez

“Portugal jugó bien, mejor que Uruguay. Tuvimos algunas ocasiones, pero en el fútbol el que gana es el que las aprovecha. Por eso hay que felicitar a Uruguay.” Cristiano Ronaldo

“Quiero agradecer a los jugadores su entrega, hicimos lo posible, pero no hay una victoria moral, sólo la de los puntos y tengo que felicitar a Uruguay. Cristiano todavía tiene mucho que ofrecer al fútbol y espero que se quede para ayudar a los jugadores jóvenes a crecer y desarrollarse.“ Fernando Santos

Ficha técnica

Uruguay (2): Fernando Muslera; Martín Cáceres, José María Giménez, Diego Godín, Diego Laxalt; Lucas Torreira, Matías Vecino; Nahitan Nández (Carlos Sánchez, 81’), Rodrigo Bentancur (Cristian Rodríguez, 63’); Luis Suárez y Edinson Cavani (Cristian Stuani, 74’). DT. Óscar Washington Tabárez.

Portugal (1): Rui Patricio; Ricardo, Pepe, José Fonte, Raphael Guerreiro; William Carvalho, Adrien Silva (Ricardo Quaresma, 64’); Bernardo Silva, Joao Mario (Manuel Fernandes, 84’); Gonçalo Guedes (André Silva, 74’) y Cristiano Ronaldo. DT. Fernando Santos.

Goles: Edinson Cavani (7’ y 62’) y Pepe (55’).

Árbitro: César Ramos (México). Amonestado: Cristiano Ronaldo. Escenario: Estadio Olímpico Fisht en Sochi. Asistencia: 44.287 espectadores.

