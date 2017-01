Dueños de mascotas “paren” para conseguir alimentos

El año 2016 no solo fue duro para los venezolanos en materia económica y social, sino también para los perros y gatos que muchas familias mantienen en el país.

El alimento para perros y gatos sufrió alrededor de 5 aumentos en sus precios en 2016. La marca de Nestlé, Purina, realizó dos alzas de 60% entre junio y julio.

Un recorrido por tiendas de mascotas realizado por el Diario 2001 constató que ahora, las compras se limitan solo a lo básico y necesario para los animales.

Los accesorios, juguetes y otros objetos pasaron a segundo plano para poder adquirir la comida.

Andrés Urosa, encargado del establecimiento Faunimal, ubicado en Los Palos Grandes, señaló que las ventas de perrarina y gatarina subieron en noviembre y di-ciembre por temor a que escaseara en enero de 2017.

“Esta última semana la demanda bajó más. La gente solo estaba buscando la comida para sus animales para asegurarse de tener con qué alimentarlos”, dijo.

Agregó que los alimentos importados fueron los que más subieron de precio en los últimos 12 meses por el incremento del dólar paralelo. Los precios de la comida van desde Bs. 4 mil y pueden llegar hasta Bs. 300 mil, dependiendo de los kilos y la marca.

En otro local para animales de la avenida San Martín, el gerente, Jorge De Sousa aseguró que el año pasado, aproximadamente cada trimestre ocurría un aumento en la perrarina. Contó que la escasez de antibióticos es cada vez peor y ahora, solo venden comida.

El kilo de arena está entre Bs mil y Bs 3 mil; depende de la marca. Hay quienes prefieren viruta o aserrín que cuestan hasta 80% menos.

El abandono de los animales es la causa de que los dueños no puedan mantenerlos como es debido. El veterinario Gustavo Milano aseguró que quienes lo hacen no están asesorados y no saben que hay alternativas de alimentación.

Para sustituir la costosa comida, el médico recomienda “comprar arroz picado, zanahorias, calabacín, y vísceras, riñones y corazón de res”.

Agregó que los medicamentos más difíciles de hallar son los antibióticos, analgésicos y anéstesicos. “Dependerá de cada médico para que mande otras opciones caseras”, señaló.

30 mil y 40 mil bolívares es lo que cuesta vacunar a una mascota en la tienda Fauni-mal. Aunque sí se consiguen las más importantes, representa un gasto alto que deben hacer los dueños para evitar enfermedades en sus animales.

