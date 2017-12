Novak Djokovic retrasa su regreso y genera preocupación

El exfutbolista internacional George Weah será el próximo presidente de Liberia, tras obtener un 61,5 por ciento de los votos durante la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, según anunció la Comisión Electoral Nacional (NEC), tras realizar el escrutinio del 98 por ciento de los votos.

Su rival, el vicepresidente Joseph Boakai, consiguió 38,5 por ciento de los votos, según el reporte provisional emitido por la NEC.

Weah, único futbolista africano en obtener un Balón de Oro y actualmente en ejercicio del cargo de senador, había obtenido el número más alto de votos en la primera ronda celebrada en octubre, pero no fueron suficientes para derrotar a Boakai, de 73 años, que ha sido vicepresidente durante 12 años.

Lee también: Roger Federer y Serena Williams los mejores del año para AIPS

Weah y Boakai se disputan la presidencia para reemplazar a la premio Nobel de la Paz, Ellen Johnson Sirleaf, que estuvo en el cargo durante dos periodos. La gobernante, quien fue la primera mujer en ser elegida mandataria de algún país en el continente dirigió la recuperación del país tras guerras civiles consecutivas y durante el brote de ébola en el que fallecieron cerca de cinco mil liberianos entre 2014 y 2015.

Esta es la primera vez en más de 70 años que se realizará un traspaso de poder entre gobiernos elegidos democráticamente en la nación. El próximo mandatario asumirá la presidencia en enero.

Tras su retiro del fútbol Weah, de 51 años, incursionó en la política. En 2005, fue candidato a la presidencia, aunque perdería esos comicios contra Sirleaf.

En 2011, concurrió como aspirante a la vicepresidencia al lado de Winston Tubman y desde 2014 es senador.

My fellow Liberians, I deeply feel the emotion of all the nation. I measure the importance and the responsibility of the immense task which I embrace today. Change is on.

— George Weah (@GeorgeWeahOff) 28 de diciembre de 2017