Disminuyó afluencia de pasajeros en Terminal Central de Maracay

Tras un recorrido por las instalaciones del Terminal Central de Maracay, pudimos constatar que en los andenes, tanto la movilización del transporte hacia los distintos destinos del país así como de la concurrencia de personas, estaba en completa normalidad, notándose una menor afluencia en comparación a años anteriores.

De manera ordenada los pasajeros arribaban a sus unidades que les llevarían a sus rumbos escogidos, quienes en un breve sondeo dijeron lo siguiente:

“Yo me dirijo a Charallave, pues trabajo allá y la afluencia ha sido normal hasta el momento, pero en comparación al año pasado ha disminuido muchísimo. El pasaje tiene un costo de 600 Bs, pero a veces habilitan unidades porque no hay suficientes y cobran 800 bolívares”.

Consultado a cómo ha notado las condiciones internas del Terminal, dijo: “A raíz de que aumentaron el impuesto de salida se han notado mejoras en las instalaciones del Terminal, inclusive pintaron el salón de espera, pusieron aire acondicionado, por lo que visto han mejorado bastante y la atención ha sido buena”, expresó Víctor Santos.

Otra viajera con destino a Charallave también, dijo: “Como en todas las épocas vacacionales siempre hay variaciones de precios, porque cuando me vine para acá me cobraron 600 y ahora que me voy creo que están cobrando 700 u 800. Sin embargo, la movilización de la gente dentro del Terminal he notado que ha estado disminuida, pues no se ve tantas personas como en épocas anteriores”, acotó Angie Maestre.

“En otros años atrás y para estas fechas había full afluencia, pero ahorita no, hay pocas. Yo para estas fechas viajo siempre a Las Tejerías para reunirme con la familia”, dijo Angel Montilla.

Montilla informó que para este destino se cancela 440 bolívares “si vas en un bus con aire acondicionado y 430 bolívares sin aire”.

Por otro lado, una dama de la tercera edad manifestó su malestar porque “en los baños piden colaboración y uno mismo tiene que echarle el agua al tobo, tiene que llevar el papel, y además aguantarse el mal trato por parte de los que venden los pasajes, pues todo es un regaño y eso no puede ser. Entonces ahorita hablan de paz, ¿cual paz? Otra cosa, el pasaje cuesta 6 mil bolívares para Puerto La Cruz y a mí no me hicieron el descuento por tercera edad, lo pagué completito, aquí parece que no vale tercera edad”, señaló la señora Carmen Medina de Roa.

