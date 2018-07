Denuncian Impunidad de ex jueza Mary Carmen Amarista: Por José Luis Centeno Salas.- La Inacción de la Fiscalía evidencia la Impunidad de ex jueza Mary Carmen Amarista; declaró el abogado Robert Alvarado. El Ministerio Público se estaría haciéndose de la vista gorda ante la detención domiciliaria; otorgada a la ex jueza Mary Carmen Amarista Herrera; después que habría incurrido en el delito de extorsión; y sin tener derecho a gozar de los beneficios procesales de ley.

“Cuando hay delitos con pena más allá de 10 años, como es el caso de la extorsión; es obligación de la Fiscalía pedir privativa de libertad; y a ella no le dieron privativa; revelando los entuertos en la administración de justicia característicos del Circuito Judicial Penal del Estado Aragua”; declaró la mañana de hoy Robert Alvarado; abogado defensor del preso político Kamel Salame.

Puntualizó el litigante, “Hazel Bracamonte, Juez 8° de Control; le otorgó a su ex compañera de trabajo lo que llaman casa por cárcel; pero lo hizo con el consentimiento de la Fiscalía, de otra manera no podía hacerlo”; luego de lo cual, añadió, “si el denunciante y un abogado están privados de libertad en este caso; por existir supuestos constitutivos de dicho delito; entonces la representación del Ministerio Público estuvo de acuerdo en tomar la decisión de mandarla para su casa,”.

Para finalizar, Robert Alvarado demandó acciones concretas; “la Fiscalía estaría consintiendo la impunidad de Mary Carmen Amarista; dando a entender que para unos tiene un trato especial y para otros no. Por esa razón, yo insto a la Fiscalía del Ministerio Público; a interponer un Recurso de Apelación de Autos en relación a la decisión que otorgó esa medida siendo improcedente; están en el lapso para hacerlo, tienen hasta las 12 de la medianoche de este viernes 20 de julio para reivindicarse; como garantes de la Constitución y las leyes”.

ACN/ndp/jlcs

