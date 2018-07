Darwin Machis abrió su cuenta con el Udinese italiano

Darwin Machís comenzó a avisar lo que trae para su nuevo club el Udinese italiano al marcar en el amistoso ante el Leicester inglés.

El selvático, quien firmó con la escuadra para la temporada del Calcio, procedente del Granada, anotó para la victoria del club transalpino a los 23 minutos.

Darwin Machís ganó el mano a mano

El partido se disputó en el estadio Worthersee de la ciudad austriaca de Klagenfurt, donde el Udinese abrió la cuenta por intermedio de Kevin Lasagna.

Darwin Machís se hizo presente en el marcado a los 23 minutos, tras recibir un pase y con buen pique le ganó el mano a mano al porter de la escuadra inglesa para romper el celofán.

El nigeriano Kelechi Iheanacho acercó el marcador a los 89, pero el equipo bianconeri controló los últimos minutos para sumar; su quinta victoria en igual número de salidas en la pretemporada.

Eduard Bello la rompe en Chile

Por su parte, Eduard Bello, ex CArabobo FC, marcó su octava diana en el balompié austral en la victoria de Antofagasta ante la Universidad de Chile 4-0.

El extremo cerró la cuenta a los 90 minutos, en juego donde su compatriota Yeferson Soteldo entró a los 54′ por la U.

Andrés Ponce al fútbol ruso

Asimismo, el delantero zuliano Andrés Ponce firmó por dos temporada para el equipo de la primera división rusa Anzhi Majachkalá.

El jugador que llegó al Sampdoria italiana, fue cedido al Livorno de la segunda y luego Feralpisalo de tercera aunque; en este último apenas vio minutos.

Con apenas 21 años, Ponce ha estado el césped internacional con el Lugano suizo, Sampdoria italiano y también en el; balompié portugués con el . Olhanense.

La divisa de las águilas rusas compró el 75% de la ficha de Andrés Ponce y lo bueno es que; tendrá compañía venezolana con el defensa central John Chancellor.

Motivado por el nuevo reto

“Una nueva etapa está por comenzar!No crecemos cuando las cosas son fáciles, crecemos cuando enfrentamos retos mayores y estoy; listo para seguir dando lo mejor de mí en este nuevo club @ fc_anji One warrior more in Rusia Vamos con todooo!!!”; colgó en su cuenta de Twitter @radaponce.

