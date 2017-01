Daniuska Rodríguez finalizó en la tercera posición del Premio Puskás

Daniuska Rodríguez estuvo muy cerca de llevarse el Premio Puskás, galardón que otorga la FIFA al mejor gol del año. Sin embargo, la venezolana finalizó tercera en la elección luego de que Mohd Faiz Subri, de Malasia, ganara el trofeo tras alcanzar el 59,46% de los votos, mientras que el brasileño Marlone cerró en segundo lugar con 22,86% del apoyo.

La criolla no pudo contener las lágrimas cuando ofreció delcaraciones a la prensa, donde destacó: “Triste pero tengo que ir hacia adelante, me hubiese gustado ganar el premio, no solo para mí y mi familia sino también para mi país. Habrán muchos momentos como este, se que éste no será el único.

Rodríguez anotó un golazo frenta a Colombia en el Sudamericano Sub-17 femenino celebrado en Barquisimeto, en marzo de 2016. La anotación fue tan increíble que la FIFA nominó a la zuliana como uno de los diez finalista, y posteriormente la diana se quedó como el tercer mejor gol del año pasado.

Redacción: José Quintero

Foto: archivo

ACN