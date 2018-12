Dani Alves, zaguero de la selección brasileña de fútbol y del París Saint Germain dijo sentirse avergonzado de que el partido de vuelta de la Copa Libertares de América entre River Plate y Boca Juniors se juegue fuera de su hábitat natural.

El partido que no se pudo disputar tras los incidentes ocurridos previo al juego donde varios jugadores de Boca salieron heridos tras ser atacado en autobús donde se trasladaban hacia el estadio Monumental, sede de River se disputará en el Santiago Bernabéu, sede del Real Madrid.

Pues las críticas del mundo del fútbol no se han hecho esperar. Y en las últimas horas se sumó la del defensor brasileño Dani Alves con un mensaje duro hacia las autoridades de Conmebol.

Dani Alves indignado

“Jugar el Boca- River fuera de Sudamérica es la vergüenza más grande que he visto. Lo digo como jugador de fútbol, como sudamericano, como alguien que considera que el deporte se puede vivir con pasión, sentimiento, pero sobre todo con respeto”, fue el primero de los mensajes que grabó el futbolista de PSG en su cuenta de Instagram.

El brasileño que hoy comparte equipo con Ángel Di María insistió en su idea a través de su cuenta de Instagram: No puede ser que las personas que no tuvieron nada que ver con lo que ocurrió tengan que pagar por algunos maleducados.

“Es indignante. Yo no tengo nada que ver con este partido. Pero hablo como jugador sudamericano, como un enamorado del fútbol, de la rivalidad sana y me siento en la obligación de expresar mi opinión” remarcó el defensa.

“Se educa enseñándoles”

El ex Juventus y Barcelona, muy amigo de Lionel Messi, también dejó su mirada sobre los violentos: “No se educa a las personas así, no se educa a los maleducados sacándole las cosas. Se educa enseñándoles. Los maleducados deben pagar, no los que quieren disfrutar del fútbol. A algunas personas le están quitando esta posibilidad de vivir algo histórico en sus vidas. Es mi opinión, guste a quién le guste” destacó.

El partido se realizara el próximo sábado, con un River multado por 400 mil dólares, además de tener pendiente dos partidos a puerta cerrada para juegos oficiales de Conmebol en 2019.

Maradona y Solari también lo rechazaron

También a la crítica de Alves se unieron los agentinos Diego Armando Maradona, entrenador de los Dorados en México y Santiago Solari, DT de Real Madrid.

Maradona se preguntó por qué la Conmebol no exigió más seguridad y fijó en el estadio de Velez Sarsfield el partido de vuelta de la final de la Copa Libertadores en lugar de trasladarlo a Madrid.

Por su parte, Solari aseguró que el Santiago Bernabéu es el mejor escenario posible para acoger la vuelta de la final de la Copa Libertadores 2018, pero lamentó los incidentes que alejan la gran cita de Buenos Aires, y confesó que “ha perdido trascendencia” en su “corazón”.

ACN/MAS/El Clarín

