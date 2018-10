Veraz…/Crisis política en la oposición: Por Robert Alvarado.- “Dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo” (Benjamín Franklin)

Observando el escenario político venezolano se vislumbra una caída mortal para todos aquellos partidos que integran la Mesa de la Unidad Democrática (MUD). La coalición de partidos opositores, se ha disuelto de forma “discreta” y sin pena ni gloria, pese a que se convirtió en la esperanza de quienes discrepan con el Gobierno de Nicolás Maduro.

Muchos han anunciado esa crisis, destacando El País de España: Sin pena ni gloria, la MUD certifica su fin (https://elpais.com/internacional/2018/10/22/america/1540179239_131892.html).

Los mismos adecos, en la persona de su secretario general, Henry Ramos Allup, anunciaron su salida y dejaron de ser parte de la manito de la unidad con este alegato: “A consecuencia de los problemas ejecutivos que habíamos tenido y la dificultad para cumplir el acuerdo que habíamos firmado las 22 organizaciones políticas desde julio del año pasado, nosotros pensamos separarnos de la Mesa Democrática”.

Muchos se alegraron y otros se enmudecieron por esas declaraciones de Ramos Allup, objeto de un agudo análisis por parte de Humberto González Briceño en el artículo titulado: La implosión de la MUD, donde el autor plantea que la intención del partido blanco sería procurarse ventajas adicionales de una negociación individual con el régimen; habida cuenta que ha tenido importantes avances con la adjudicación generosa de cuatro gobernaciones y la sospechosa inmunidad de la que gozan para “hacer oposición” los operadores de AD, partido que a diferencia de todos los demás nunca ha tenido un preso político durante el chavismo.

Las verdades hay que decirlas con mucho coraje y lo digo porque veo como que la luz del túnel se nos apaga por intereses mezquinos de unos sablistas de la oposición, que son los culpables de este hecho y sé que no les gusta que le hagan críticas a sus errores, distendiendo lo dicho por el Libertador, Simón Bolívar: “El que manda debe oír aunque sean las más duras verdades y, después de oídas, debe aprovecharse de ellas para corregir los males que produzcan los errores”.

El descrédito de la MUD ha sido tan fuerte sin que hayan podido negar las negociaciones que tendrían con el gobierno, hechas por debajo de la mesa, como dijo Rafael Ramírez, ex presidente de Pdvsa y ministro de Energía en la gestión de Hugo Chávez, cuando afirmó que Pdvsa facilitó contrato petroleros a los partidos políticos Acción Democrática (AD), Un Nuevo Tiempo (UNT), así como al ex presidente español José Luis Rodríguez Zapatero.

Hasta ahora ha prevalecido un silencio total de los partidos mencionados, sus líderes no han respondido nada y el que calla otorga, y lo que dijo Ramírez no es poca cosa, si salen a desmentir se puede prender el ventilador y los salpica a todos ellos de modo más atroz, pues se puede comprobar que recibieron prebendas de esta mal llamada revolución que el mismo Chávez invocó como El Socialismo del siglo XXI, proceso cuyo legado es la partida de corruptos que se apoderaron del estado venezolano.

El comentario de mayor aceptación, vertido en el El Pais, es que allí en la MUD nunca ha habido unidad, lo único que los mueve es la ambición y las ansias de poder. No tienen líderes, proyectos, ideales y aunque aún conservar un gran poder económico y mediático no tienen la capacidad de convencer a toda una masa de votantes para que los apoyen y cada dia se va desinflando por no tener ellos un criterio válido para actuar antes la crisis económica que nos arropa.

Muchos esperan que una salida del régimen daría un nuevo rumbo a Venezuela, pero los corruptos agrupados en la MUD lo mantienen porque con él pueden seguir haciendo lo que han estado haciendo, robándose el país a extremos que no tienen comparación con nada conocido y ese es el gran drama de Venezuela.

No es fácil llegar a donde estamos, una crisis inconcebible, aunque existe el rechazo más alto de la historia política hacia gobernante alguno, pero con una oposición complaciente que si se ha unido es para lucrarse con la dictadura amparados en el parapeto de la manito.

Al comienzo de la fundación de la MUD hice una seria de escritos titulados Malandros en la Mesa de la Unidad (Parte I, II, III y IV); hasta los califique de malandros, pues no supieron o no quisieron asumir la gran responsabilidad de lograr un consenso general, eso hubiese sido un gran éxito que los catapultaría a la gloria de la historia pero cometieron desvirtuaron sus funciones cual meretrices, llevando a la mayor decepción a los venezolanos, escollo que tal vez superen algunos políticos que desde adentro o fuera de esa mesa hacen esfuerzos por la libertad democrática que muchos anhelamos.

robertveraz@hotmail.com robertveraz@gmail.com grsndz629@gmail.com – 0414-071-6704 – www.robertveraz.galeon.com – http://robertveraz.galeon.com/aficiones2595740.html @robertveraz ¡Hasta la próxima semana, Dios bendiga a Venezuela!

No deje de leer: 78,5% de la población quiere que Maduro salga del gobierno