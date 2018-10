Crisis hidrica en Carabobo y sin materiales

Diputado Carlos Lozano advierte que sin materiales no se solucionará la crisis hídrica en Carabobo. Luego de las innumerables denuncias de los vecinos de distintos municipios y sectores de la entidad; el parlamentario, se dedicó a recorrer las comunidades y constató la grave crisis hídrica; por la que están pasando los carabobeños.

Durante su visita, el legislador también observó al personal de Hidrocentro; trabajar con las uñas para solventar los botes y fallas de este sistema, sin ningún tipo de material; para darle una solución real a esta situación.

“Con tucos de madera trabaja el personal de Hidrocentro para lograr frenar los botes de agua; que se encuentran por todo el estado, una de las razones que ha ocasionado que Carabobo estemos en completa sequía; sin recibir ningún tipo de respuesta por parte del Gobierno Nacional; quienes en su momento culparon al fenómeno del “Niño”, al imperio, entre otras excusas; durante ya 20 años sin solución a una crisis que ya ha sido constantemente alertada por nosotros”, indicó.

Parroquias Miguel Peña, Rafael Irdaneta, San José y San Blas las más afectadas

En ese sentido, aseguró que en el municipio Valencia, específicamente en las parroquias Miguel Peña, Rafael Urdaneta, San José y San Blas se encuentran duramente afectados por esta problemática, donde los vecinos pasan hasta meses sin el servicio del vital líquido.

“Ya vemos cotidiano, a los vecinos del sur recogiendo agua de lluvia o bañándose con esta en plena calle, los vecinos están cansados de cargar tobos, están enfermos de tanto batallar con esos pesos, no pueden realizar sus actividades diarias, de aseo, alimentación porque el agua no llega nunca por sus tuberías, pagar un camión cisterna es algo impensable, debido a que estos cobran elevadas sumas de dinero que las personas no pueden costear”, aseguró Lozano.

Finalizó, reiterando el llamado al gobierno regional, para convoque a una junta regional del agua con expertos locales, debido a que a su juicio es imposible sostener esta situación por más tiempo y son los carabobeños quienes sufren ante esta problemática, además exigió se le den los materiales e instrumentos necesarios a los trabajadores de Hidrocentro para que puedan resolver la crisis hídrica.

ACN/np Carlos Lozano

No deje de leer: Beatificada tercera venezolana en una gran fiesta religiosa