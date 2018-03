La crisis obligó el cierre de más de tres mil comercios

Las políticas económicas erráticas del Gobierno Nacional han conducido al cierre de más de tres mil comercios. Esta cifra podría aumentar de forma sostenida si el Ejecutivo persiste en un modelo económico fracasado.

La estadística fue revelada por el primer vicepresidente de Consecomercio, Vito Vinceslao, en una entrevista en Unión Radio. El representante del gremio dijo que solo en el caso del estado Apure cesaron sus actividades 289 establecimientos.

En su opinión el incremento salarial no es la solución, sino que causa un efecto aún más devastador porque el empresario no puede garantizar la operatividad con montos que superan la inversión en producción. “Estos aumentos no colaboran en nada y solo aceleran el cierre de empresas e industrias porque no se puede mantener una empresa con unos costos elevados”, puntualizó.

“Quieren implementar un modelo económico que ha fracasado”, insistió Vinceslao quien además aseguró que el Gobierno no cuenta con “un planteamiento claro para solucionar la crisis de los venezolanos. El país necesita escuchar soluciones” y para ello consideró que es necesario que el Ejecutivo y el sector comercio trabajen de forma conjunta.

Ana Ramos/ACN

