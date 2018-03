Stephen Hawking en dos películas y un documental para conocerlo: Teorías innovadores en la física teórica y en el campo de la astrofísica y su lucha contra la enfermedad degenerativa ELA, fueron incorporadas en estas destacadas producciones, dónde se refleja un casi total conocimiento del moderno genio Stephen Hawkinh, fallecido esta semana, a los 76 años de vida.

El largometraje sobre la vida de Stephen Hawking fue realizado por BBC en 2004 para la televisión con Benedict Cumberbatch en el rol protagónico. La historia se centra en la relación con Jane y cómo descubrió su enfermedad. Esta fue la primera vez que un actor encarnó al científico.

La teoría del todo

La película sobre “La teoría del todo” (2014) tuvo a Eddie Redmayne como Stephen Hawking bajo la dirección de James Marsh. La cinta se basa en las memorias de Jane Hawking, la esposa del físico teórico. El film que tuvo mayor reconocimiento llegó 10 años después.

Esta producción le dio a Redmayne el reconocimiento como Mejor actor en los Oscar, BAFTA Y Globos de oro.

PBS creó esta serie documental en que Hawking trabaja con distintos voluntarios para discutir temas como los viajes en el tiempo y la existencia de vida fuera de la Tierra.

Este trabajo de 2016 es el documental más reciente en que Hawking participa directamente, pero también destacan trabajos como Into the universe y Brave new world.

