Criptoactivos y Criptomonedas

Desde el Exilio/Advertencia internacional-se vale todo: Por José Gregorio Briceño Torrealba.- Es muy difícil conseguir una organización, grupo o gobierno en el cual todos estén de acuerdo y hagan coro unánime permanente a todo lo que en su seno se discuta. En la práctica, en el sistema democrático, el disenso es más que normal, necesario. Hacer críticas y propuestas ayuda a evolucionar cualquier sociedad. Por el contrario, los gobiernos autoritarios, tiránicos, antidemocráticos, las dictaduras pues, castigan la disidencia y no permiten ningún tipo de denuncia o información veraz que los desenmascare y desnude y actúa con violencia encarcelando, asesinando, tapando la realidad que han creado a su conveniencia es decir que la gente dependa de ellos en absolutamente todo y que nadie se atreva a contradecir sus mandatos: el reino del terror.

Exactamente eso es lo que se está viviendo en Venezuela, este terrorismo de estado no es cualquier cosa, no es una crisis cualquiera de las que sufren algunos países durante algunos meses o inclusive años por algún problema económico regional que los pueda afectar y genere menos empleos, carestía de algunas cosas como consecuencia, ni es un problema simplemente social por algún grupo que ha querido hegemonizar alguna época en algún país ,lo que pasa en Venezuela es algo que está fuera de todo parámetro y medición es una situación que se pierde de toda comprensión humana y que cómo está afectando no sólo a la región inmediata es decir América del Sur, sino inclusive a España y algunos países de Europa, necesariamente atrae la atención de muchos gobiernos ya es realmente un problema global.

Una de las diásporas más cuantiosa que haya vivido la humanidad, el número y forma de éxodo de los venezolanos es simplemente deprimente y denigrante. Hay familias enteras que salen hasta a pie con tal de estar en un lugar donde haya alimentos a su alcance. Sin entrar en detalles con los casos aislados de xenofobia que sufrimos y por el lado solidario los hermanos latinoamericanos que nos acogen, gobiernos que asignan presupuesto para habilitar refugios, para comprarnos alimentos, para atender a nuestros enfermos más allá de nuestras fronteras, produciendo compasión y hasta lástima ante esta barbarie que nos devastó .

Un país que venía sobresaliendo en Latinoamérica en temas de democracia y prosperidad y producto de la ya conocida historia reciente que por error histórico le dimos el mandato a un resentido que implantó el peor sistema para dar bienestar a un pueblo,

Está a la vista está espantosa crisis humanitaria de mi patria, no necesita anteojos, los sátrapas la ven pues ellos cada día la alimentan, la hacen crecer pero se hacen los ciegos y los afectados internacionales, los países que saben que ya entregaron nuestro país a los cubanos, iraníes, rusos y chinos quieren evitar que continúe e implanten definitivamente puntos de ataque estratégicos en este lado del mundo.

Por esto, la intervención el pasado lunes del vicepresidente de los Estados Unidos Mike Pence en la sede de la Organización de Estados Americanos (O.E.A) fue tan categórica, subió el tono más de lo que muchos esperábamos, dando fuerza a la teoría de los fuimos catalogados de ilusos pues venimos apoyando cualquier tipo de intervención para rescatar la patria. Pence demostró con sus declaraciones que después del 21 de mayo lo que viene desde la comunidad internacional, no será un juego de carrito chocones. Advertidos están que se vale todo, incluyendo intervención directa con aliados.

Cuando Pence le dice al régimen de Maduro que restaure las instituciones democráticas, deje de lado esta elección simulada que se avecina en los próximos días, restablezca la democracia en su país y se abra a la ayuda humanitaria, no simplemente le esta haciendo un llamado a la conciencia -que por cierto saben que el régimen no tiene esa virtud- sino una advertencia por el grave peligro que corre la comunidad internacional si no cambia el narcogobierno que impera en Venezuela.

Lo cierto es que Venezuela aún cuando es una colonia cubana, representa un peligro que no es ni remotamente comparable con el de la pequeña Isla Antillana que solo sirvió de soporte a bases soviéticas durante la Guerra Fría. Geopolíticamente hablando, Venezuela representa un país de muy alto riesgo para la paz mundial no solo por su ubicación sino muy especialmente por sus riquezas energéticas como el petróleo y el gas y sus minerales, algunos de los cuales se utilizan para la fabricación de armas nucleares como el uranio, el torio o el coltan. Lamentablemente nuestra patria pasó de ser una tierra de hospitalidad a ser una guarida de narcotraficantes y terroristas de la más alta peligrosidad como Hezbollah. Pence no amenaza con sus palabras, solo advierte que no dejarán el hemisferio occidental en manos de los enemigos de la paz.

La voz de los gobiernos de más de 88 países que desconocen las elecciones del próximo domingo por ilegítimas y fraudulentas, no es suficiente para detener este fraude, con un contendor que los legítima y les da alas para continuar su farsa. Sin embargo, Henri Falcón sigue con su posición guabinosa, contradiciéndose un día con otro, prestándose para el show. Como creer en la honestidad de un candidato que aseguró a principios de semana que las garantías del proceso electoral del próximo domingo eran idénticas a las de las elecciones parlamentarias del 2015 aunque a escasas 48 horas se había pronunciado ex rector del CNE Vicente Díaz a favor de su candidatura, a través de un documento en el que reconoció las condiciones electorales del próximo 20 de mayo eran muy distintas a las que existía en el 2015. También se le olvidó a Henri la denuncia que hizo la empresa Smartmatic después de las elecciones de la ANC hace apenas 10 meses, sobre la alteración de más de dos millones de votos en aquellos resultados. Esto huele raro Henri, como dirían en mi pueblo ¡Por más que te tongonees siempre se te ve el bojote!

¿No bastaron las denuncias de smartmatic y las más recientes denuncias de Andrés Velázquez en el estado Bolívar?

Henri, tú sabes que Diosdado siempre te ha tenido ganas y ya afirmó que tú pactaste con ellos para convertirte en la oposición a la medida que necesitan y te pondrían a sacar más de 5 millones de votos con tal de que reconocieras el triunfo de Nicolás Maduro y eso le daría cierto aval ante la comunidad internacional. No te olvides que cuando te robaron las elecciones de la Gobernación, saliste diciendo que fue fraude y luego reconociste que si te habían ganado. Claro, después del 21 vas contra los dirigentes y partidos de la Unidad, echándoles la culpa de tú derrota, sin tocar a Nicolás y la transparencia del recién concluido proceso, que desde todo punto de vista sería una trampa cazabobos. Se debe reconocer que Henri tiene unos “excelentes” asesores como el cunaguaro o tigre Eduardo Fernández y su hijo. Venezuela no te importa y por eso sigues adelante en esta grosera jornada que termina de destruir los últimos vestigios de democracia.

Sin temor a equivocarme en qué cada vez está más cerca al final de esta desgracia y confiado de que estas advertencias internacionales no son pura retórica, acompaño este iniciativa dando la lucha con lo único que me queda MI PLUMA Y MI PALABRA

DENUNCIO:

En su afán por destruir a quienes nos hemos opuesto férreamente y sin pausa a la tiranía no puedo dejar pasar por alto y denunciar ante el mundo, algo que ya es vox populi: El sanguinario, General Noel Martínez Rivero, conocido como “Guaspati”, presidente de la empresa Venezolana Alunasa en Costa Rica, mano derecha y compadre del verdugo de Venezuela, el capo internacional Diosdado Cabello Rondón, recibió en estos últimos días la orden de proceder contra mi persona por ser uno de los exiliados más activos y perturbadores contra el narcorégimen venezolano. En fecha reciente, el día 24 de marzo, en este mismo blog reseñé su vinculación directa como autor intelectual en el cruel asesinato de los hermanos Faddoul y su chofer (ver artículo) http://gatobriceno.blogspot.com/2018/03/cvg-alunasa-nepotismo-eineficiemcia.html?m=1

Esto indica que no estamos tratando con una persona que tenga muchos escrúpulos y estando en territorio costarricense se le facilitaría el trabajo que le encargaron. No olvidemos que el capo, maneja la red de malandros de mayor alcance y fue asimismo el autor intelectual de mi atentado el 6 de febrero de 2012 cuando murió un miembro de mi seguridad y un delincuente. El crimen no se detiene en esas mentes retorcidas y resentidas. Dejo constancia de esta situación que está en proceso y atenta contra mi integridad física.

José Gregorio Briceño Torrealba/“El Gato” Briceño/josegbricenot – http://gatobriceno.blogspot.com/2018/05/advertencia-internacional-se-vale-todo.html

