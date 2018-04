Este fin de semana la empresa Corpoelec, interrumpirá el servicio en cuatro municipios; el sábado 21 de abril le corresponde a Diego Ibarra y San Joaquín.

El personal de la compañía eléctrica, estará realizado el mantenimiento preventivo y correctivo, en ambas localidades.

En Diego Ibarra la interrupción será de cuatro horas a partir de: 7:30 a.m. a 11:30 a.m.

Entre las comunidades que no contarán con el servicio están: Asentamiento Las Huertas, avícola, B.S. La Toma y fila La Guaricha.

Igualmente: la granja La Caridad, La Gran Bendición, La Montañita, Los Naranjos, Tapiecitos, Mariscal Sucre, Urb. Pueblo Nuevo, Vista Alegre y sus alrededores.

San Joaquín el corte también será de cuatro horas

En el municipio, San Joaquín, la interrupción también será de cuatro horas de: 7:30 a.m. a 11:30 a.m. Las comunidades donde no habrá electricidad son: Barrios: 22 de Mayo, Diego Ibarra, El Deleite 2 y Los Chaguaramos.

También habrá interrupción en: Mariscal Sucre, Vista Alegre. Carretera Maracay – Mariara Sectores: La Vuelta y La Haciendita. En las urbanizaciones: Las Brisas, Los Chaguaramos, Los Tamarindos y sus alrededores.

El domingo 22 de abril se efectuarán los trabajos en Valencia y Los Guayos, también por cuatro horas.

En Valencia

Las zonas donde no habrá electricidad son:avenidas: Aránzazu, Navas Espínola, Cantaura, Díaz Moreno y Fernando Figueredo.

Igualmente: Kerdell, Lisandro Alvarado (sur), Montes de Oca, Padre Berggertti, Soublette y San Juan Víanney. Las comunidades: 1 de Mayo (hospital), 19 de Abril (sur), Atlas (norte y sur), Central, El Calvario (norte) y La Guacamaya.

También: Los Caimitos. Bomba de Agua, Unión (sur). Centros comerciales: Las Chimeneas y Cedeño. El Callejón El Niño, casco central de Valencia (Díaz Moreno), Clínica La Pastora, Defensa Civil y EMI.

Asimismo el: Gimnasio Teodoro Gubaira, Gobernación, Hospital Central, La Topa y parque Metropolitano Prolongación.

Residencias: Aloha, La Arboleda, Maika. Sectores: Candelaria, El Calvario (norte), El Candelero, La Pastora, Miranda. Seguros Carabobo, teatro municipal de Valencia.

Torres: Castillito, Davinchi, Empresarial. Tribunales de Valencia. Urbanizaciones: Cabriales, Kerdell, La Pastora, Lomas de Este, Torre H. Wendys y sus alrededores.

Los Guayos

En esta localidad también se interrumpirá el servicio cuatro horas en: 12 de Marzo, 24 de Junio (vía El Roble), Brisas del Aeropuerto, El Esfuerzo, Ezequiel Zamora (vía el Roble).

También en el Guaicaipuro I, José Miguel Lara, Juan Ernesto Branger, La Esmeralda, La Glorieta y La Juventud de Los Guayos.

Los Cerritos, Paraíso I y II, Rafael Urdaneta, Rómulo Gallegos, Santa Eduviges. Parcelamiento Los Olivos.

Sectores: El Roble, Isla de La Culebra, La Esmeralda, La Montañita, Las 4 Esquinas, El Roble. Urb. Batalla de Carabobo y sus alrededores.

Estas labores forman parte del plan de mejoras y mantenimiento preventivo en el Sistema Eléctrico Nacional, que emprende el Gobierno Bolivariano que preside Nicolás Maduro, orientadas a mejorar la calidad de vida de los venezolanos.

MCO/ACN

