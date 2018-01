¡Contundente! Vicepresidente de Estados Unidos fija posición ante elecciones en Venezuela

El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, fijó su posición –contundente y tajante– este miércoles ante el anuncio de la fecha de las elecciones presidenciales.

En su cuenta de Twitter el funcionario norteamericano calificó al presidente Nicolás Maduro de “Dictador”. Además, Pence, dejó claro que los Estados Unidos profundizará la presión hacia el régimen para que se respeten los derechos humanos de todos los venezolanos, y se restituya la democracia en el país.

“El dictador Maduro vuelve a privar a los venezolanos de elecciones libres y justas. Las elecciones rápidas son antidemocráticas, inconstitucionales y globalmente opuestas”.

Dictator Maduro again deprives Venezuelans of free and fair elections. Snap elections are undemocratic, unconstitutional, and globally opposed. US will keep up pressure on regime to respect human rights of all Venezuelans, and restore country’s democracy: https://t.co/u8I2dIVcZB

