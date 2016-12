¡Conoce! El mensaje de Feliz Navidad de Stefanía Fernández

La ex Miss Universo, Stefanía Fernández, publicó en su cuenta una imagen en la que refleja lo difícil que se le hace desear una “Feliz Navidad”.

La ex reina de belleza acompañó la foto con un contundente mensaje, en el que asegura que no puede celebrar con total alegría la época decembrina.

“¿Feliz Navidad? • • Que difícil se me hace desear una Feliz Navidad…. Hoy pienso en aquellas personas que estamos lejos de nuestros seres queridos pero pienso aún más en aquellos que hoy en Venezuela no tienen que comer y en aquellos niños que hoy no podrán ver la llegada de Santa y del niño Dios por culpa de unos pocos que se quieren mantener en el poder sin importarle o dolerle un poco su pueblo… No puedo celebrar una Navidad con total alegría lejos de mis seres queridos y viendo que no se respetan los derechos de mi gente”, escribió.

Fuente: El Nacional