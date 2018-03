Exigen condiciones para venezolanos que votarán en el exterior

El diputado a la Asamblea Nacional por el estado Carabobo, Carlos Lozano, se reunió este jueves con un grupo de venezolanos, en el Doral-Miami, para exigir al Gobierno de Nicolás Maduro, que todos los electores, sin excepción, puedan ejercer su derecho al voto en el exterior en un proceso con condiciones legítimas.

“El Consulado de Miami debe ser abierto, pero no como lo plantea Maduro, aquí tienen que votar todos los venezolanos, no basta con abrir un consulado para actualizar los datos cuando no están dadas las condiciones para sufragar, y hasta se les niega el derecho de tener una cédula porque el Consulado en el estado de la Florida está cerrado”, expresó el parlamentario.

En ese sentido, en nota de prensa denunció que es poco probable que los 150 mil venezolanos que residen en la Florida puedan inscribirse o actualizarsus datos en el Registro Electoral del Consejo Nacional Electoral (CNE), “cuando mucho podría votar una 20 mil personas aproximadamente”, agregó.

Durante el encuentro, Lozano planteó la Ley de Repatriación del Talento, misma que entraría en vigencia con la llegada de un Gobierno democrático, que tiene como finalidad apoyar a los venezolanos que decidan regresar al país.

“Sería una relación ganar-ganar, todos nuestros coterráneos que decidan regresar a Venezuela se verán beneficiados con un proyecto que buscará crear las condiciones para que puedan traer los bienes que deseen al país, además de generar nuevas fuentes de empleos con los talentos u oficios que han adquirido y perfeccionado en el exterior”, explicó durante una asamblea de ciudadanos.

Asimismo , reiteró que tras reunirse con el secretario general de la OEA, Luis Almagro, y con varios organizaciones en Washington, urge la apertura de un canal humanitario para atender la crisis que atraviesa la nación”.

