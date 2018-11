Condenado a 10 años de prisión ex tesorero chavista

Alejandro Andrade, ex tesorero de la nación, cumplirá 10 años de prisión; por lavar dinero en EEUU. La sentencia fue decretada por Robin Rosenberg, juez federal de distrito en West Palm Beach.

Medios estadounidenses, como El Miami Herald; informaron que el ex tesorero estará libre luego de pagar una fianza de $1 millón; en tanto continúa su acuerdo de cooperación con las autoridades federales. Sin embargo, será el 25 de febrero de 2019 cuando deberá rendirse a prisión.

Robin Rosenberg, juez federal de distrito en West Palm Beach; impuso este martes una condena de 10 años al teniente retirado Alejandro Andrade; ex tesorero de la nación, por los delitos de lavado de dinero y conspiración. La sentencia de Andrade, de 54 años, fue emitida después de que el militar; que ocupó cargos importantes durante el gobierno de Hugo Chávez, confesara; que aceptó $ 1 mil millones en sobornos y que lavó su patrimonio, forjado con dinero del Estado venezolano; en varias inversiones, entre ellas bienes raíces en la zona del sur de La Florida. Andrade poseía distintas propiedades en la zona ecuestre del condado de Palm Beach.

“Deseo pedir perdón”

“Buenos días, su Señoría. Deseo pedir perdón. Asumo con plena responsabilidad; los hechos por los que me he declarado culpable. He ayudado al pueblo de Venezuela en estos 10 años”; dijo Andrade durante su intervención, según refirió la periodista Tamoa Calzadilla (Univisión), presente en la audiencia. Luego de una década de prisión; el militar estará en una fase de “liberación supervisada” hasta que se decida su deportación o estatus migratorio

Medios estadounidenses, como “El Miami Herald”, informaron que el ex tesorero estará libre luego de pagar una fianza de $1 millón en tanto continúa su acuerdo de cooperación con las autoridades federales. Sin embargo, será el 25 de febrero de 2019 cuando deberá rendirse a prisión, pero todavía no se ha definido el lugar donde será recluido.

“Como tesorero tomé decisiones muy desacertadas que hoy lamento con todo corazón”, insistió Andrade en un mea culpa. Andrade alabó el trato propiciado por la justicia estadounidense. La defensa aseveró que el ex funcionario chavista ingresó al territorio estadounidense, en 2014 con un permiso especial de entrada, y partir de allí aporta información a las autoridades.

“Toda la corrupción tiene su origen en Miraflores”

“Toda esta corrupción condenada el día de hoy tiene origen en Miraflores, en la cabeza del clan de Nicolás Maduro y de Cilia Flores. Todos allí son culpables de la crisis profunda que está viviendo Venezuela. Andrade sentenciado a 10 años, se compromete a colaborar con la investigación. Se nombra en la corte al dueño del canal venezolano Globovisión, Raúl Gorrín, y a otros dos supuestos conspiradores sin revelar sus nombres. La corrupción roba tus derechos”, aseguró Carlos Vecchio, coordinador de Voluntad Popular en el exilio, quien asistió a la audiencia.

En diciembre de 2017, el ex funcionario chavista se declaró culpable de los cargos de los que fue acusado y dio información privilegiada a los fiscales Michael Nadler y Vanessa Snyder , así como a los agentes federales para construir los andamios del expediente penal contra varios venezolanos, entre los que figura el abogado Raúl Gorrín, propietario de “Globovisión”.

Confiscados 17 purasangres y flota de vehiculos

Los agentes federales confiscaron las propiedades de Alejandro Andrade en Wellington, entre las que figuraban 17 caballos de exhibición, varias casas, la flota de vehículos que van desde un Mercedes-Benz GLS 550 2017 hasta un Bentley Continental Convertible 2015, numerosas cuentas bancarias suizas y estadounidenses, y una amplia colección de relojes de gama alta.

Pese a que Alejandro Andrade se declaró culpable hace casi un año, fue apenas la semana pasada cuando el Fiscal General designado por la ANC, Tarek William Saab, anunció una investigación en su contra: “Andrade será investigado por peculado doloso propio, legitimación de capitales y concierto de funcionario con contratista. Las acciones que haremos será dictarle una orden de aprehensión y alerta roja de la Interpol porque este ciudadano vive en los Estados Unidos dándose la dolce vita“.

ACN/Tal Cual/IMP/C

No deje de leer: Alias El Tuerto: De chavista pata en el suelo a multimillonario