Desde el Exilio/Con ceros o sin ceros- guerra humanitaria: Por José Gregorio Briceño Torrealba.- Rompiendo todos los récords existentes en cuánto a torpezas en políticas económicas, índices de inflación, robo de riquezas naturales , asalto a las arcas nacionales, corrupción descarada y desabastecimiento de un país, el grupete de tarados y degenerados que llevan sin freno a Venezuela al barranco, a la destrucción que ni una guerra con todas las de la ley hubiera logrado y continúan achacandole la culpa de su obra cruel a los empresarios, a la oposición y a la derecha , a cualquier cosa que no les responsabilice de nada. Estoy convencido de que esta calamidad es planificada y que su finalidad, aparte del enriquecimiento colosal de las nuevas élites gobernantes es el exterminio de la consciencia ciudadana para crear seres autómatas solo ocupados sólo en procurar un bocado para la subsistencia.

Duele ver a muchos venezolanos, demasiados diría yo, convertirse en neuróticos pues su día a día se convierte en una batalla sin fin sorteando obstáculos por cualquier mínima gestión por más sencilla que antes fuera. Comprar comida o buscar un insumo vital desgasta las energías a veces sin lograr los resultados.

Menos aún quedan entonces fuerzas para trabajar, emprender, ayudar a otros. La guerra que los fariseos comunistas pregonan, creada para matar nuestra esencia es realmente una guerra humanitaria, quieren hacer ver que el decreto de un nuevo cono monetario con 3, 5, 10 ceros menos resolverán un problema que realmente no sé soluciona porque no quieren. Mantenernos confundidos es la parte más esquizofrénica de su plan, dejarnos sin poder de discernir, sin ánimo más que sobrellevar la vida, sin planes , sin aliento, solo sobrevivir.

Sea como sea y como popularmente se dice, los números no cuadran, definitivamente no hay forma ya de que el régimen se sostenga, pues además de todos los récords mencionados, rompieron el récord de mala paga y ya no hay para pagar las importaciones, lo cual les repercutirá en su mega populismo de amordazarnos con las cajas de comida. Lo poco que falta por suceder conllevará a un desenlace a muy corto plazo. Las cifras oficiales de las últimas semanas de las reservas internacionales han disminuido en casi el 20%. Es importante destacar que de cada 100 dólares que ingresaba en el país 98 son por concepto petrólero, las reservas internacionales ya son inferiores a lo registrado cuando el paro petrolero del año 2002 siendo las más baja de los últimos 25 años, por eso nos preguntamos, ¿con que se va a comprar alimentos, medicamentos y mucho menos como se recuperaría la infraestructura ya en colapso?

Otro dato que han suministrado los economistas es que el 85% de las reservas internacionales son en oro y apenas disponen de 600 millones en efectivo.

Allí es donde cogen fuerza las sanciones económicas internacionales, ya que muchas empresas no pueden hacer transacciones financieras con el país, aparte que el narcoregimen no es reconocido ante el mundo lo que les resta posibilidades de endeudarse con más nadie que con los ya conocidos imperios chupasangre de China y Rusia. Poco a poco han entregado a PDVSA, CANTV y otras empresas nacionales como parte de pago, somos empleados de chinos, rusos, cubanos y olvidando su arenga marxista son más explotadores que cualquier capitalista salvaje.

Por eso la catástrofe ya se está evidenciando al no encontrar ningún tipo de alimentación, el vertiginoso deterioro de todos los servicios públicos y sobretodo la escasez que no tiene otro nombre que guerra o exterminio humanitaria.

Imagínense mis apreciados lectores que en lo que va de año se han importado 3000 millones de dólares y si se compara con las importaciones del año 2012 hay una disminución del 80%.

No olvidemos como viene cayendo la producción petrolera que las últimas informaciones, llegó a 1.340.000 b/d y los analistas predicen que pudiera llegar a 700.000 b/d a finales de año.

Estadísticamente quedó demostrado que el país vivió entre el 2004 y el 2014 el mayor ingreso de toda su historia por el boom petrolero y fue la oportunidad de oro para la transformación del país y llevarlo al desarrollo pero el intergaláctico supremo Hugo Chávez prefirió el derroche, el populismo, la corrupción, el capitalismo de estado con la destrucción del aparato productivo y las expropiaciones o confiscaciones, son las consecuencias que hoy estamos pagando.

Está semana informó el Fondo Monetario Internacional ( F.M.I ) que la inflación en Venezuela llegaría a un millón por ciento ( 1.000.000 ) que pasaría hacer la más alta de la historia de la humanidad para nada es un orgullo este nuevo récord. Toda esta desgracia es gracias a la revolución del siglo XIX (la peste del chavismo)

Estos números negativos y su empeño en destruir todo vestigio de productividad ya da sus pasos finales, ya cada vez son más los chavistas emblemáticos que salen dándose golpes de pecho y diciendo que hay que asumir las responsabilidades de sus errores y aunque eso no solucionará el problema, la implosión en sus filas será un toque adicional para su derrumbamiento.

Todo suma y está en sintonía para el final de la masacre a nuestra vida ciudadana, mi energía y aporte siempre este enfocado en denunciar y repeler desde mi cárcel del exilio para derrocar a los verdaderos e infames traidores a la patria. Lo hago con vehemencia y constancia con lo único que me queda MI PLUMA Y MI PALABRA.

José Gregorio Briceño Torrealba, "El Gato" Briceño, Ex gobernador de Monagas

