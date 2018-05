Ingreso de computadoras y equipos de minería digital prohibió Venezuela.

El Ingreso al país de computadoras y equipos de minería digital prohibió el gobierno de Venezuela y las compañías de envíos internacionales han optado por notificar a sus clientes la medida; y también han incluido estos equipos dentro del listado de bienes; que no podrán ser trasladados al país sudamericano.

A pesar de que el Gobierno de Venezuela actualmente muestre en apariencia; una actitud mucho más abierta hacia el uso de criptomonedas y la minería digital; lo cierto es que por otro lado implementa medidas que resultan bastante restrictivas; para la comunidad de criptousuarios que aún residen en el país, como el ingreso de computadoras.

En esta oportunidad, motivado a una resolución gubernamental impulsada a finales del mes de abril; las principales agencias internacionales para el envío de encomiendas; anunciaron a sus clientes que no se permite el envío de dispositivos mineros; tarjetas de videos ni computadoras a la nación suramericana.

De acuerdo con información reseñada por medios locales; a razón de una medida para la implementación de un nuevo sistema de importación de dispositivos mineros y electrónicos; las autoridades venezolanas mantienen decomisados en las aduanas aéreas y marítimas; los equipos que han llegado al país a través de las distintas agencias de envíos internacionales.

Dicha medida fue confirmada en su momento; por José Ángel Álvarez, presidente de la Asociación Nacional de Criptomonedas (Asonacrip); quien informó que en semanas posteriores mantendría reuniones con representantes de la Superintendencia de Criptoactivos y Actividades Conexas Venezolanas. Así lo informaron los medios digitales El Estímulo y VTactual.

Fabricación de computadoras en el país

El superintendente Carlos Vargas informó a finales del mes de abril; que evaluaban las autorizaciones a empresas para la importación de equipos de minería digital para su comercialización en el país; pero otros representantes gubernamentales han asegurado que prefieren que se lleve a cabo la fabricación de los mismos dentro de Venezuela; para incentivar el mercado nacional.

-Nos encontramos en un proceso de evaluación para seleccionar y autorizar a las empresas; que estén capacitadas para importar y comercializar equipos de minería digital y hacerse responsable por las garantías respectivas en nuestro país. Desde la Supcacven exhortamos a los venezolanos que han iniciado el negocio de la minería; a ser prudentes al momento de adquirir los equipos; ya que hasta el momento ninguna empresa ha sido avalada ni certificada por nosotros”

Posición de las empresas de envío

Por su parte, para evitar contratiempos para sus clientes; las principales empresas de envío que trasladan productos al país; han informado en sus respectivos portales web; la prohibición del ingreso de este tipo de dispositivos a la nación sudamericana.

Tal es el caso de Liberty Express, empresa que recientemente ha incluido los dispositivos mineros; tarjetas de video, teléfonos celulares y computadores dentro de su listado de productos que no pueden ingresar al país; por lo que recomienda a sus usuarios no enviar estos artículos; para que los mismos no sean retenidos en las aduanas del país.

Incorporación de equipos mineros, tarjetas de video y procesadores al listado de artículos prohibidos para envíos a Venezuela. Imagen extraída de la página de Liberty Express

Aunque en los listados de empresas como DHL, Domesa y LearExpress; no figuran este tipo de artículos dentro de los que actualmente se encuentran restringidos para su ingreso al país; medios locales informan que las respectivas compañías y muchas otras; comunicaron a sus clientes a través de medios más personales la medida para evitar inconvenientes.

Irregularidades en las aduanas del país

Por otra parte también surge como motivo de preocupación las constantes irregularidades reportadas por residentes en el país; sobre el robo de sus artículos y pertenencias durante su paso por las aduanas del país.

A pesar de que las compañías de envíos aseguran que no se hacen responsables; por el traslado de ciertos productos, la mayor parte de las irregularidades se presentan durante el paso por las aduanas venezolanas; donde las personas denuncian abren los artículos sellados y en ocasiones estos llegan incompletos. Esta situación se ve con más frecuencia en los aeropuertos del país; donde algunos afectados aseguran que quienes suelen realizar este tipo de prácticas; son los militares venezolanos, quienes además también buscan apropiarse de las divisas extranjeras.

Estas irregularidades también afectan a los operadores de comercios en el país; quienes además de los riesgos antes mencionados aseguran que han tenido que hacer pagos adicionales (mejor conocidos como vacunas); no contemplados en los aranceles correspondientes para garantizar la integridad de la mercancía; y agilizar la salida de la misma de los Bolipuertos (puertos venezolanos).

Grandes paradojas en torno a la minería en Venezuela

Aunque el presidente venezolano Nicolás Maduro aseguró; que el país se convertía en una nación pionera en el ecosistema de las monedas digitales tras el lanzamiento del Petro; dichas declaraciones carecen de credibilidad a la luz de las irregularidades que históricamente se han presentado; sobre la postura de las autoridades frene a las actividades mineras a nivel local.

Hace algunos meses el gobierno venezolano hizo un llamado a los miembros de la comunidad minera del país; para la creación de un registro nacional, el cual lejos de generar confianza despertó mucha suspicacia entre los operadores de estos dispositivos; quienes pensaron que este se convertiría en un medio para radicalizar la persecución que tienen las autoridades del Estado; hacia las personas que se dedican a realizar estas actividades; la cual es realizada de forma clandestina por muchos ciudadanos; quienes han encontrado en esta práctica un medio para sobrellevar la crisis económica que se vive en la actualidad.

ACN/Liberty Express/El Estímulo/VTactual.Angel Di Matteo/DiarioBitcoin/Imagen de Pixabay

