De Fiscal General a cómplice, dice ex presidente Pastrana

Luego de las declaraciones de Tareck William Saab; donde aseguró que el concejal por el municipio Libertador, Fernando Albán, se habrían suicidado al lanzarse del décimo piso de las instalaciones del Sebin, luego de que este pidiese permiso para ir al baño, el ex presidente de Colombia, Andrés Pastrana, se pronunció ante dichas afirmaciones. “Tareck William Saab pasó de ser Fiscal a cómplice”, señalo el ex presidente de Colombia Andrés Pastrana.

Luego de que Ricardo Hausman, el actual director del Centro para el Desarrollo Internacional y profesor de Economía del desarrollo en la Kennedy School of Government de la Universidad de Harvard en los Estados Unidos, expresara mediante su cuenta de Twitter, @ricardo_hausman, “A propósito del vil asesinato de Fernando Albán, Concejal de PJ en el Sebin, alguien le va a tener que explicar a @TarekWiliamSaab que “Fiscal” no es sinónimo de encubridor y que el encubrimiento de crímenes de lesa humanidad no prescribe”; el ex mandatario colombiano, Pastrana, respondió a dicho tuit, agregando: “Creo que el señor @TarekWiliamSaab pasó de Fiscal a ¡¡¡cómplice!!!”.

De esta manera, Pastrana recalca cuál es su postura ante la situación de la muerte bajo custodia del Estado, del concejal Fernando Albán.

