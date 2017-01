Comisi?n de la DIM allan? residencia del general (R) Ral Baduel

La noche de este martes una comisi?n de la DIM y SEBIN?se apersonaron a la residencia del exgeneral y ex ministro Ral Isa?as Baduel en Maracay as? lo ...

La noche de este martes una comisi?n de la DIM y SEBIN?se apersonaron a la residencia del exgeneral y ex ministro Ral Isa?as Baduel en Maracay as? lo inform? su hija Andreina Baduel en Twitter. Los uniformados no entraron a la residencia pero s? rodearon la casa.

A travs de la red social sus hijos dejaron saber que desconocen el motivo por el cual los funcionarios buscan a su pap e indican desconocer el paradero de Baduel.

Andreina Baduel responsabiliz? al “rgimen” de lo que pudiera ocurrirle a su pap. Ral Isa?as Baduel tiene libertad condicional desde el ao2015 con prohibici?n de salida del estado Aragua. Su hijo Adolfo Baduel dio a conocer que dentro de 2 meses termina su condena por cargos de corrupci?n.

“@AndreinaBaduel: DIFUNDIR comisi?n FUERTEMENTE ARMADA se encuentra en la residencia d mi padre Ral Baduel,lo buscan y desconocemos motivo” ?? RA?L EMILIO BADUEL C (@RBADUEL) 11 de enero de 2017

“@jbaduel: #Atencion FAVOR DIFUNDIR comision del DIM esta en la residencia de mi padre BUSCANDOLO, Urb.la Morita, calle tacarigua, casa 176″ ?? RA?L EMILIO BADUEL C (@RBADUEL) 11 de enero de 2017

“@jbaduel: Favor difundir mis mensajes, comisi?n FUERTEMENTE armada esta en la residencia de mi padre buscndolo, desconocemos su paradero “ ?? RA?L EMILIO BADUEL C (@RBADUEL) 11 de enero de 2017

“@jbaduel: #Atencion En este momento se encuentra una comisi?n del DIM en la casa de mi padre, lo buscndo, desconocemos el motivo.DIFUNDIR” ?? RA?L EMILIO BADUEL C (@RBADUEL) 11 de enero de 2017

#AtencionVzla Hago responsable al rgimen de lo que le pueda ocurrir a mi padre @RaulBaduel ?L SE ENCONTRABA EN PERFECTAS CONDICIONES. ?? ANDREINA BADUEL (@AndreinaBaduel) 11 de enero de 2017

Vecinos salieron a la calle de la residencia del ex general Ral Isa?as Baduel para manifestar su apoyo a la familia.

ACN