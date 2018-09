Cocinada Reforma de la Constitución Nacional

Cocinada Reforma de la Constitución: Por José Luis Graterol.- Estimados ciudadanos, les comentó que la Reforma de la Constitución ya está cocinada. Confirmado por un Magistrado del TSJ que no está de acuerdo con los planes del Oficialismo y se encuentra bajo perfil”.

Y digo Reforma ya que qué sólo van a modificar no más de 20 artículos de la Constitución entre ellos:

Preámbulo

Art. 2.- Venezuela se constituye en Estado Socialista…

Art. 4.- Venezuela pasará a ser un Estado CENTRALIZADO

Art.5.- Derecho al Sufragio

Art. 6.- Estado CENTRALIZADO Todo el Capítulo I y II División política territorial

Art. 23 Derechos Humanos Capítulo III Derechos Civiles Capítulo IV Derechos Políticos

Art. 91 Se suprime trabajadores del sector privado. Todos los empleados serán de carácter público.

Art. 102 Derecho a la educación privada será suprimida en todos los niveles educativos desde preescolar hasta universitario.

Art 108. Los medios de comunicación sociales estarán al servicio del Poder Comunal.

Art 109. Se suprime la Autonomía Universitaria. Se suprime de todos los artículos de la Constitución Comunal todo concepto de sector privado. Todo el Capítulo VII Los Derechos Económicos. Todo el Capítulo del Poder Público Estatal y Municipal.

El Presidente de la República en Consejo de Ministros designará a los Gobernadores y Alcaldes.

Art. 230. El periodo presidencial será de 20 años con reelección indefinida.

Se suprime el Art.350 y de las garantías Constitucionales Disposición Derogatoria: Se deroga la Constitución de 1999 y entrará en vigencia la nueva.

Disposición transitoria. El Presidente tendrá continuidad administrativa hasta culminar ininterrumpidamente el periodo de 20 años.

Urgente… Ya la Sala Constitucional tiene lista la Sentencia de darle Legalidad al llamado de la Asamblea Constituyente. El escrito está tipiado y expresa que no es necesario realizar un Referéndum Consultivo para Declarar Procedente las Bases Comiciales, así como la Legalización de los 509 Constituyentistas que la compondrán. Sólo la iniciativa al llamado será lo necesario para la Conformación y la Ejecución en la elaboración de una Nueva Carta Magna.

Aunque hubo algunas resistencias, Calixto Ortega y Maikel Moreno impusieron sus criterios: “La A.N.C. Va porque va”, aunque se incendie el país. Ya las Rectoras del C.N. E. hicieron su trabajo. El 10 de Diciembre no existe. Las elecciones de 2018 tampoco. Tendremos gobierno para rato. Hay que estar claro, son ellos o nuestro pellejo.

El alegato de dicha decisión descansa en la ambigüedad del Art. 348, que no expresa taxativamente la Votación Aprobatoria del Soberano. El Art. 5 queda sin efecto por razones de conflictividad social. Si el pueblo de Venezuela se deja imponer esta Nueva Carta Magna, ya redactada por Hermann Escarrá y un Grupo de abogados Bolivarianos del Frente Socialista, se perdería la República se entraría de Hecho y Derecho, a la República Comunista de Venezuela. Ya todo está preparado, montado y cocinado. Sería Venezuela la Cuba de Sur América. Si te sientes castromaduristay /o corrupto enchufado, no te molestes en reenviarlo. Pero si te sientes venezolano que deseas tu libertad sin tener una dictadura que te indique que hacer y no debes hacer, entonces pásalo y reenvíalo a tus contactos.

ACN/Opinión de José Luis Graterol, profesor de Derecho Constitucional

