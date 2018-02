Advierten que CNE podría adelantar fecha de inscripción de candidatos

Como se tenía previsto este viernes fue ratificada por unanimidad la candidatura de actual presidente, Nicolás Maduro, del PSUV, a la reelección en los próximos comicios presidenciales.

La Plenaria Extraordinaria del Congreso del PSUV, que se realizó en el Poliedro de Caracas estuvo encabezada por el político “hijo de Chávez” quien felicitó al partido por la gran organización que tiene para mover masas durante las etapas electorales.

Maduro también aseguró que el PSUV es el partido de izquierda más grande Latinoamérica “hemos logrado ensanchar los horizontes de este proyecto revolucionario fundado por Chávez (en el 2007)…Es un partido que es una fuerza política en el país, es un movimiento social, cultural, político e ideológico en todos los rincones a nivel nacional”, el cual “ha resistido ante la arremetida rapaz internacional”.

El aspirante a seguir mandando en Venezuela instó a los venezolanos de a pie que forman filas en esta tolda a sentirse orgullosos de su sentir político

“Orgullosos de ser militantes, simpatizantes y dirigentes de este partido del socialismo latinoamericano y caribeño”.

Cuestionó a quienes lo subestimaron

El Jefe de Estado aseveró que la oposición ha cometido el grave error de subestimarlo. Sin embargo, destacó que a pesar de los comentarios y descalificativo él es quien está al frente del Palacio de Miraflores.

“La oligarquía supremacista me ha subestimado, aquí seguiremos nosotros con el pueblo en las calles unidos resistiendo y avanzando. De la subestimación no han salido ellos, porque con su arrogancia han creído que destruirán a la Revolución Bolivariana (…) No nos conocen, no saben de qué fuerza estamos hechos”.

No dejes de leer. Rex Tillerson fija dura posición sobre gobierno venezolano

ACN