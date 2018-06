Clbec instó alcaldes a crear “Estado municipal del transporte”

Up Next

De acuerdo a nota de prensa, Ceballos aseguró, que este el único estado, donde no se ha hecho paro; porque los transportistas ha entendido que este es un servicio de todos sin color partidista. “De modo que estamos fomentando la participación, creando espacios para las comunidades, este sector y el órgano superior para el diseño control de rutas”.

Ante la necesidad de insumos para el sector transporte, principalmente de cauchos y baterías; el presidente del parlamento, denunció a empresas como Good Year y Pirelli. Compañía a las que gobierno nacional ha otorgado dólares para la importación y compra de la materia prima, que usan para la fabricación de sus productos y los mismos no llegan al pueblo.

“Esto es un dar y recibir, es dando y dando, pues a los que apoyemos y no cumplen hay que sancionarlos, porque hay quienes están tratando de que nos rindamos y que traicionemos esta patria”.

