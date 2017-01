Clbec instala nueva junta directiva

El Consejo Legislativo Bolivariano del estado Carabobo instaló la instalación de la Junta directiva y primer período de sesiones ordinarias 2017, en acto llevado a cabo en el salón de sesiones del parlamento carabobeño, con una concurrida asistencia que acudió a ver juramentada a Flor García, nuevamente como presidenta del Clbec.

Correspondió a García como directora de debates previa a la instalación, dar apertura al acto en el que designó a la legisladora María Carrasco como secretaria accidental, quien verificó el quórum reglamentario.

García aclaró que este acto se llevaba a cabo con fundamento al Principio de Continuidad de los Poderes Públicos, en vista de que en el año 2016 no hubo llamado por parte del Poder Electoral para la elección de los legisladores y legisladoras, y en aras de mantener los derechos del colectivo los cuales se verían afectados por un cese en el ejercicio de sus funciones, el cual no fue consagrado en la normativa constitucional, y no habiéndose previsto una excepcionalidad a la norma, el funcionario debe mantenerse en el ejercicio de sus funciones hasta que exista una decisión del órgano electoral que convoque a elecciones de legisladores y legisladoras, y sean estos éstos electos, proclamados y juramentados.

Añadió que los actuales legisladores y legisladoras deben cumplir con las funciones que le son inherentes a sus servicios públicos, tomando en consideración que los órganos que integran el poder público, deben asegurar la efectiva realización del derecho de los ciudadanos y ciudadanas a participar en los asuntos públicos por medio de sus representantes y al desempeño de las funciones que le son inherentes, establecidas en la Constitución y en las leyes, evitando perturbaciones con diversos obstáculos, ya que el no desempeño de las funciones del cargo infringe el derecho de participar en los asuntos públicos de los ciudadanos y ciudadana, dando así cumplimiento al marco legal contemplado en nuestro Ordenamiento Jurídico a través de la Ley Orgánica de los Consejos Legislativos.

Talante Democrático

Una vez planteado el basamento legal, se iniciaron las postulaciones para el cargo de presidente y vicepresidente del parlamento regional, siendo el legislador José Manuel Flores el encargado de realizar la propuesta que planteaba a Flor García para continuar en el cargo, como parte de una propuesta política nacional que coincide con el argumento legal de continuidad en el ejercicio de los poderes públicos pues el contexto así lo amerita “nuestro estado forma parte de esa circunstancia por la que pasa el país. En ese sentido no puede verse este acto solo como la instalación de una junta pues necesitamos en esta coyuntura los más convencidos y sólidos política e ideológicamente que pueda resistir en esta guerra que se desata contra el proyecto histórico de la revolución venezolana”.

Dijo Flores que el eje ha sido la contrarrevolución apostando a la ilegalidad y la improvisación “no pretendemos una hegemonía absoluta pues en medio de todo los actos delincuenciales, la convocatoria siempre ha sido el diálogo y el apego a la constitución y las leyes para sustentar la nación pues nuestro compromiso es la paz, esta circunstancia no niega que avancemos hacia la construcción del socialismo y por ende propongo a Flor García por ser parte de un equipo que ha demostrado una firme voluntad con este proyecto que garantiza la continuidad en las estrategias incorporando al pueblo como sujeto protagónico con suficiente talante democrático que solo lo da la condición revolucionaria”,

Posteriormente mencionó en similares términos a la legisladora María Palencia como vicepresidenta, para posteriormente intervenir su colega Juan Carlos Corro quien apoyó la propuesta la cual fue votada por mayoría calificada. García fue entonces juramentada por el joven Daniel Jaspe, representante del cabildo juvenil Robert Serra de Los Guayos y la concejal de Bejuma Leyda Moreno.

Horizonte del socialismo

En sus palabras la presidenta García consideró un honor tal designación que le permitirá reafirmar su lealtad a la patria como soldada en la conducción de este órgano legislativo, lo cual le permite avizorar grandes restos desde todas las trincheras de lucha que ha cubierto, dejando en alto el legado histórico del comandante Chávez.

– Aun en las circunstancias más adversas nuestro gobierno no ha declinado por mantener la paz del pueblo en contra del enemigo que está a la orden del imperio atacando la economía con la guerra económica y con hechos que han llevado a la violencia tratando de lograr la caída del proceso revolucionario.

Aseguró que el gobernador de Carabobo Francisco Ameliach ha tenido una eficiente gestión en áreas como salud e infraestructura. Logros en los que tiene participación activa el poder legislativo en la conducción de las políticas públicas que implementa el ejecutivo regional “por ello los invito a seguir el horizonte te del socialismo iniciado al lado de Chávez y al servicio del pueblo victorioso”, agradeciendo el apoyo de los compañeros presentes en el salón y de los trabajadores del parlamento durante su gestión como presidenta.

-Haré lo que sea necesario para tributar los logros del pueblo carabobeño. Es un compromiso que asumo hasta donde las fuerzas me lo permitan.

El acto concluyó con la juramentación de Nadezha Acosta como secretaria quien logró la votación unánime de la cámara.

Foto: Cortesía.

Nota de prensa.