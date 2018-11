Cierre inminente de facultades de la salud en la UCV

No deje de leer: Hurtos de cables amenazan con paralizar la Facultad de Ingeniería de la UC (Fotos)

El dirigente estudiantil denunció que tienen una crisis total de servicios básicos. La Universidad Central de Venezuela tiene más de ocho meses sin un suministro de agua, ocho meses en los cuales no se pueden hacer procesos quirúrgicos, en los que los pacientes han tenido que ser reducidos al máximo porque no se pueden atender por un tema de salubridad, afirmó.

Mendoza indicó que la crisis actual ha afectado gravemente las escuelas que componen al sector salud; porque no hay ingresos para la adquisición de los insumos; y el mantenimiento de las aulas y laboratorios.

