Chyno y Natasha están embarazados

Para mantener su figura, Chiquinquirá Delgado recomienda correr todos los días; nadar y yoga, porque “La fuerza es la nueva belleza”.

Aunque ya es mamá de dos hijas (una de ellas de 26 años); la presentadora venezolana Chiquinquirá Delgado, mantiene una figura de infarto. Y todo ¿gracias a qué? ¡A que no deja de hacer ejercicio!

Compartió en su cuenta de Instagram una fotografía en el que se le ve trotando, aparentemente por una de las calles de Miami. Con ella publicó este mensaje: “Mientras corres conoces lo mejor de tí”.

No conforme con esa sutil invitación a sus fans, para que participen en esta forma de ejercicio, Chiquinquirá también escribió esta etiqueta: #cuidadeti

El ejercicio no es algo nuevo para quien fuera la primera finalista en el concurso Miss Venezuela de 1990. Con constancia comparte fotos en donde revela sus rutinas para mantener su espectacular anatomía.

“La fuerza es la nueva belleza”

Hace una semana Chiquinquirá colocó esta foto en donde indica que “La fuerza es la nueva belleza”.

Delgado, quien tiene más de 3 millones de seguidores en esta red social, aprovecha su influencia cibernética para crear conciencia sobre lo importante que es cuidar de la salud.

Evidentemente el yoga es una de sus grandes pasiones y, cuando publica fotos de ella practicando este ejercicio, lo hace con hashtags como “mywellnessjourney”, que traducido podría significar “mi viaje al bienestar”.

También le encanta nadar pues lo mismo en las playas de Miami que en piscinas fabulosas la presentadora de Mira Quién Baila (Univisión) se ha tomado fotos de ella nadando.

Su pasión por el ejercicio es tal que, si su agenda de trabajo no le permite escaparse por uno de los paisajes Miami (o del mundo) para ejercitarse, entonces Chiquinquirá se queda en casa o incluso en la habitación de un hotel para ponerse en forma.

Siempre hay un mejor plan que hacer ejercicio, pero toca! Por salud, por energía, porque quieres lucir bien! Vamonosss, sin excusas, que si tu no lo haces, nadie lo hará por ti !! #noexcuses Thanks @f4coaching for your time, love and motivation!! 💪🏻💪🏻💪🏻 #superstrong

Como vemos, para Chiquinquirá Delgado, ¡jamás hay excusas para descuidar su salud!

