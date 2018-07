Chiquinquirá Delgado dejó a sus seguidores sorprendidos. Animadora, actriz y presentadora maracucha, Chinquinquirá Delgado dejó a sus seguidores más animados que nunca. Aunque las mujeres venezolanas se han caracterizado por su belleza natural y el cuidado que dedican a su imagen, muchas de ellas no pierden la oportunidad de mostrar sus figuras en las diferentes plataformas; logrando así miles de likes y comentarios por parte de sus seguidores.

En esta oportunidad la venezolana que dio de qué hablar fue la animadora, actriz y presentadora maracucha, Chinquinquirá Delgado, la misma que en el pasado mantuvo relaciones amorosas con el actor y cantante Guillermo Dávila y el animador Daniel Sarcos, con quienes tuvo una hija con cada uno.

Chiquinquirá Delgado, una belleza latina en la televisión norteamericana

Asimismo, Delgado ha demostrado su gran talento en las pantallas televisivas de Estados Unidos, dejando en alto el nombre de Venezuela por su exitoso desempeño en la cadena televisiva Univisión, donde ha animado la alfombra roja de Grammys Latinos, el reality show Nuestra Belleza Latina, entre otros.

(Foto : @chiqui_delgado)

El sábado la también ex miss publicó una foto en su cuenta en la red social de Instragram dejando ver sus atributos a pesar de que se apróxima a cumplir 45 años. Asimismo, dejó en evidencia los buenos resultados que deja una rutina de ejercicio acompañada de una buena alimentación.

Los comentarios por parte de sus millones de seguidores no se hicieron esperar, recibiendo así piropos y muestra de cariño. “Cada día más y más bella! Saludos Chiqui”,” De verdad existe tanta belleza junta Diossssss”, “Cada vez sales más hermosa…😍”, “Como de 18 años pareces increible que hermosa”, fueron algunos de los mensajes dejados a la artista.

Correr, moverse, estirarrrrse! nada mejor que comenzar así el día!! #cuidadeti feliz sábado!! . . nothing compares to that feeling of wellness when you start your day with a run 🏃🏻‍♀️ happy saturday! #mywellnessjourney #mindbodysoul – una publicación compartida de chiquinquira delgado (@chiqui_delgado) el 7 julio de 2018.

ACN/Nuevo Herald

